Nieuwe Lancia Ypsilon in het echt: gelukt of mislukt?

De nieuwe Lancia Ypsilon is gespot!

Lancia is terug. Onder de vleugels van Stellantis blaast het enorme autoconcern de Lancia Ypsilon nieuw leven in. Liefhebbers van het Italiaanse automerk halen misschien hun neus op voor deze nieuwe. Maar beter iets dan niets, misschien?

Lancia Ypsilon gespot

Niemand minder dan collega @michel kwam deze Lancia tegen in zijn nieuwe thuisland Italië. Waar anders, zou ik bijna zeggen. Zo in het vlees is de afdruk van Stellantis wel goed te zien. De vergelijking met een Opel Corsa of een Peugeot 208 is gauw gemaakt.

De nieuwe Ypsilon luidt de Renaissance van Lancia in. Althans, zo omschrijft de Nederlandse tak van het merk deze terugkeer. Ik vind het in elk geval wel een kek karretje. Als je kijkt naar de voorgaande generatie Ypsilon had je toch al een kenmerkend design te pakken. Of je vond het fantastisch, of afschuwelijk.

Met deze spot van de week wint Michel een Autoblog-pet of -muts naar keuze. Met de zomerse temperaturen in Italië is deze collega van mij vast en zeker blij met een muts, nietwaar?

In Nederland begint de nieuwe Lancia Ypsilon bij zo’n 35 mille. Net als zijn broertjes Peugeot en Opel kun je de Ypsilon naast een benzinemotor ook als volledig elektrische auto krijgen. Wat een veelzijdig apparaat.

De auto die werd gespot in Italië is uitgevoerd in een two-tone kleur. De stickers op de deuren geven weg dat dit een testauto is van de dealer. Nu al benieuwd of de testmeneer of mevrouw in kwestie overtuigd is geraakt om er daadwerkelijk eentje te kopen. Misschien kan Michel daar nog even achteraan!

Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! We hebben een mooie Autoblog-pet of -muts voor de winnaar.

Ben je op vakantie of ga je binnenkort op vakantie? Dan zien we graag je vakantiespots verschijnen. Daarmee maak je kans op een BMW Powerslide Training. Vermeld in de beschrijving #vakantiespot2024 om mee te doen aan deze winactie!