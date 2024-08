De Integra als blubberdikke sportauto is terug!

Viel toch ietwat tegen, de terugkeer van de Honda Integra. Hopelijk is deze speciale versie een goedmaker.

Het terug in productie nemen van een autonaam is een risico. Het staat nergens vast dat als een naam op een tweedeurs coupé uit productie werd genomen, die ook weer met een tweedeurs coupé moet terugkeren (kuch Ford). En daar kan je lang en kort over zijn, maar een autofabrikant wil auto’s verkopen. En de terugkeer van een naam genereert genoeg buzz om het meestal de moeite waard te maken.

Integra

Zo bracht Honda de naam Integra terug vorig jaar op de Acura Integra. Ergens viel het ietwat tegen, want het idee van de Integra Type R (DC2/DC5) wordt niet echt omarmd in deze ‘premium-Civic’. Vergeet echter niet dat, net als bijvoorbeeld de Skyline, de Type R-versie enkel op basis is van een, nou ja, ietwat saaie sedan. Dus daar kan je Honda niet echt van betichten.

Helemaal omdat Honda het goedmaakte met de Acura Integra Type S, een lekkere sportversie die zijn aandrijving leent van de Honda Civic Type R. Kijk, Honda bedient ons gewoon op onze wenken. Toch, als we nog één wens mogen doen, oogt de Type S wellicht wat ingehouden. De Integra DC2 en DC5 hadden immers zo’n blubberdikke spoiler achterop, bijvoorbeeld. Wij vragen, Honda draait.

Acura Integra Type S HRC

Wat krijg je als je het heftige van de Honda Civic Type R combineert met de Integra Type S? Een concept die tijdens Monterey Car Week onthuld wordt. Dit is de Acura Integra Type S HRC. Dat laatste staat voor Honda Racing Corporation en daar zit geen woord Chinees tussen.

Het idee van de Integra Type S HRC is om de ultieme hot hatch te zijn voor een circuitdag. Het uiterlijk zit vol met lichtgewicht en aerodynamische onderdelen voor extra efficiëntie en aerodynamica. Honda zegt dat ze inspiratie hebben opgedaan uit de touring car-versie van de Integra.

Gewicht

Binnenin is er vooral veel weggehaald. Weg zijn de comfortabele stoelen en in plaats daarvan heeft de Integra HRC lichte racekuipen. Weg is de achterbank, daar zit nu een rolkooi. Weg is alle luxe: alles wat er nog wel in moet zitten is grotendeels van koolstofvezel. Lekker gefocust. En het helpt: het scheelt zo’n 90 kilo met een standaard Type S.

Motor en onderstel

De motor is niet aangepakt, dus het is nog steeds de 2.0 liter grote K20C1 levert nog steeds 330 pk. Dat is al heel wat voor een voorwielaandrijver. De motor is wel efficiënter vanwege een grotere intercooler, dubbele oliekoelers en een op maat gemaakte nieuwe uitlaat. HRC heeft zich verder vooral gestort op de zaken die de Integra Type S beter de bocht om krijgen. Een verlaging van 15 mm dankzij een schroefset, een nieuwe anti-rollbar achter en meer camber op alle wielen, wederom afkomstig uit de Integra touring car. Lichtgewicht nieuwe velgen met Pirelli P Zero Trofeo R-banden geven meer grip en Brembo verzorgde knoesten van remmen om het zooitje ook weer tot stilstand te brengen.

Het klinkt allemaal als een gaaf recept en nu kan je écht niet meer klagen dat de Acura Integra Type S niet zo dik is als zijn voorvader met dezelfde naam. Het enige nadeel: de HRC-versie is nog niet bevestigd voor productie en er wordt nergens bevestigd hoe reëel een productieversie is. Van de plaatjes genieten mag uiteraard al wel.