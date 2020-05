Corvette omgebouwd tot geniale V8 buggy

Dit had je nodig in je leven. Een Corvette minus alle uiterlijke kenmerken. Aanschouw de Corvette Buggy.

Regelgeving omtrent auto’s is in de Verenigde Staten heel bijzonder. Nieuwe auto’s moeten vaak lelijkere bumpers krijgen ten opzichte van een Europese spec, om nog maar te zwijgen over de oranje reflectoren. Tegelijkertijd is een kenteken in de VS geldig op de meest knotsgekke machines. Bijvoorbeeld deze Corvette buggy.

Deze auto begon zijn leven als een 1999 Chevrolet Corvette. De ‘vette is gestript en wat overbleef zijn vier wielen, een 5.7-liter LS1 V8 en het interieur. De maker van deze Corvette buggy heeft er een echt knutselproject van gemaakt. Er werd onder meer een Jeep Wrangler voorbumper gemonteerd, nieuwe koplampen en achterlichten, een 2019 Camaro Z/28 einddemper en een setje offroad banden op 17-inch Z06 velgen. De achtcilinder is met 118.000 mijl (189.000 kilometer) in elk geval goed ingereden zullen we maar zeggen.

Het mooie is dat je dit apparaat nog kunt kopen ook. Via Bring a Trailer is het mogelijk om een online bod uit te brengen. Over twee dagen sluit de veiling. Het hoogste bod staat op het moment van schrijven op 15.000 dollar nadat er 14 biedingen zijn uitgebracht. En zeg nu zelf. Deze Corvette buggy is toch een unieke aanwinst in je denkbeeldige garage?