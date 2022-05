Hoe zit het nu met de elektrische Lamborghini Urus?

Een elektrische Lamborghini Urus moet toch geen probleem zijn?

De Lamborghini Urus is een enorm succes voor het Italiaanse merk. Tot nu gaat het altijd hetzelfde met dit soort gevallen. De puristen schreeuwen moord en brand, maar de fabrikanten kunnen ze niet snel genoeg maken.

Dat is de reden waarom er slechts één smaakje is van de Urus. Geen speciale edities, snellere of dikkere uitvoeringen. Dat soort modellen komen pas later om de interesse op peil te houden. Dat is niet van toepassing voor de Urus, daar is nog altijd te veel interesse voor. Dus als je een Urus koopt, krijg je nog altijd dezelfde uitvoering met de 4.0 V8, goed voor 650 pk. Een Urus Evo (facelift) staat uiteraard op de planning.

Elektrische Lamborghini Urus

Maar ook Lamborghini met al met zijn branie en emotie moet een keer overstappen naar geëlektrificeerde aandrijflijnen. En je zou inschatten dat ze de leuke motoren zo lang mogelijk voorbehouden aan de supercars. De eerste Lambo die dus elektrisch moet worden, is de Lambo Urus. Klopt die aanname ook? Aan het Australische Drive geeft Mitja Borkert daar antwoord op. Mitja Borkert is de designchef van Lamborghini en is dus redelijk goed op de hoogte van de ontwikkelingen van het merk.

Vroeg of laat zal de Urus elektrisch worden. Om eerlijk te zijn, de regelgeving en sociale acceptatie laat weinig anders toe. De trend is zeker dat het naar elektrisch gaat worden. Ik zeg niet dat de volgende Urus elektrisch zal worden, maar wel dat elektrificatie voor dit soort auto’s een logische stap is. Mitja Borkert, zegt niet dat de volgende Urus elektrisch is maar eigenlijk wel.

Emotioneel

Op zich is dat ook logisch. de Urus heeft een V8 die je ook tegenkomt in modellen van Audi, Bentley en Porsche. Ook is een SUV van zichzelf erg zwaar en heb je redelijk wat ruimte voor de enorme accupakketten. Daarbij spreekt een supercar met magistraal klinkende motor veel meer tot de verbeelding. Toch? Volgens Borkert is dat ook maar wat je gewend bent.

Mensen zijn er op dit moment op getraind dat een V10 ‘emotioneel’ is. Ik weet niet hoe de kinderen dat over 40 jaar voor zich zien en of die er blij mee zijn. Ik ben ook iemand die verliefd is op de verbandingsmotor. Maar, ik ben niet bang voor de elektrische transitie. Mitja Borkert, vind een verzameling metaal ‘emotioneel’.

