Breek: Tesla recall voor ruim 360.000 auto’s

Zo, dan, Tesla geeft in een recall aan dat Full Self Driving onveilig is.

Dat moet even een schok zijn voor eenieder die de hele dag bezig is om online het onfeilbare Tesla te verdedigen. Zit je net aan je kopje koffie na je vegan diner of Thuisbezorgd Sushi, al naar gelang je voor het milieu of voor de bijtelling Tesla rijdt, en dan krijg je ineens dit.

Tesla Recall in de Verenigde Staten

Wat is er aan de hand? Tesla maakt vandaag zelf bekend met een ‘vrijwillige recall’ op de website van de Nation Highway Traffic Safety Association, dat er ruim 360.000 auto’s een recall nodig hebben. Een ouderwetse terugroepactie dus. De recall betreft Model S, Model 3, Model X en Model Y voertuige die uitgerust zijn met Full Self Driving (FSD Beta).

Wat kan er dan mis gaan? Tesla zelf legt je dat uit met de volgende tekst:

Het FSD Beta systeem kan ervoor zorgen dat het voertuig zich onveilig gedraagt bij kruisingen, bijvoorbeeld rechtdoor gaan wanneer het in een voorsorteervak voor afslaan rijdt, niet volledig stoppen voor een stopbord, of onveilig doorrijden op een kruising waar een geel (oranje) licht brandt. Daarnaast kan het systeem mogelijk onvoldoende reageren op veranderingen in aangegeven snelheidslimieten of niet adequaat reageren op de input van de bestuurder om de snelheid van het voertuig aan te passen Tesla statement op NHTSA website

Zo dan, het FSD Beta systeem is dus wellicht niet 100% hufterproof. Who knew!?

Wat is de oplossing voor het Tesla FSD Beta probleem?

Voordeel voor de Tesla eigenaren in de Verenigde Staten is dat ze een Tesla hebben. Dat betekent dat deze software update OTA wordt gegeven. Over The Air dus. Of dit zal gebeuren tijdens een rit, of voor een rit is nog niet duidelijk. Het zou dus zomaar kunnen dat Tesla eigenaren even iets later van de oprit vertrekken de komende dagen dan ze hadden verwacht.

Over getroffen Tesla’s in Nederland is nog niets bekend. Die vraag hebben we natuurlijk aan Tesla Nederland gesteld!

Musk is vanzelfsprekend niet zo te spreken op Twitter over het gebruik van de ouderwetse term ‘Recall’, omdat de update gewoon door de lucht wordt geregeld en eigenaren er niet voor naar de dealer hoeven te gaan.