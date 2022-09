Cabrio met automaat voor AB prominent – AB Advies

We gaan voor een bekende Autoblogger op zoek naar een cabrio met automaat.

Het is een bijzondere dag vandaag. Het hele weekend gebeurt er van alles op en rond Zandvoort. In aanloop erna toe begon het toch te kriebelen bij onze hoofdredacteur @michaelras. Geïnspireerd door de fraaie boulevard van de badplaats, wil hij ineens graag een cabrio met automaat voor erbij. Hij heeft natuurlijk net zijn Lexus IS250 verkocht aan collega @rubenpriest. Ondanks dat hij de auto meerdere maanden in bezit had, heeft hij er nog geen 900 km mee gereden. Nu heeft Michael ook de Mazda CX-5 familieauto c.q. duurtester van de Autoblog Garage. Daarnaast rijdt hij geregeld in het mooie spul dat wij mogen testen.

Maar de beste man zoekt iets wat wel het gemak heeft van de Lexus, maar veel leuker is. Dus een cabrio met automaat. Het hoeft geen supersnelle sportwagen te zijn, voor het betere stuurwerk heeft hij natuurlijk nog een MV Augusta staan. Nee, het moet gewoon lekker makkelijk zijn, maar wel een beetje fun. Oh, en uitstraling is ook belangrijk. Dus geen Coupé-cabriolets op basis van reguliere C-segmentauto’s.

Enfin, de wensen en eisen voor een cabrio met automaat voor onze hoofdredacteur kun je hieronder lezen:

Huidige auto’s Mazda CX-5 2.0 Sky-Activ Automaat Koop / Lease Koop Zakelijk / prive Privé Budget Rond de 8.000 euro Jaarkilometrage 5.000 km Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Fun cabrio met automaat ontbreekt in garage Voorkeuren Audi TT Roadster, BMW 125i No-go: handbak, saaie auto’s

Eerste tip voor cabrio met automaat

In principe hoef je het lijstje niet te lezen. Want je moet iets anders doen. Ga naar Marktplaats en zoek en selecteer het bedrag dat je wil uitgeven en kijk naar de auto’s die het langst in eigendom zijn. Dat heeft zin met dit soort cabrio’s. Er zijn zat mensen die afscheid nemen van hun oude cabrio omdat het de vierde of vijfde auto was en nu toch echt verkocht moet worden.

Geschokt door de lage handelsprijs zetten ze ‘m zelf te koop. Zo’n auto wil je op de kop tikken. En dan maakt het veel minder uit wat het is dan dat je een goed onderhouden auto hebt die in de garage heeft gestaan de afgelopen 20 jaar.

Mercedes-Benz SLK200 Kompressor Automaat (R171)

€ 7.995 (particulier)

2004

160.000 km

Maar als je dan toch een specifieke auto zoekt, probeer deze Mercedes-Benz te vinden. De SLK van deze R171-generatie is namelijk een perfecte kandidaat. De aandrijflijn – een 1.800 cc motor met vijftraps automaat – is vrij eenvoudig, maar voldoet op zich prima. Natuurlijk, een V6 is nog altijd leuker, maar met zo’n 200 Kompressor kom je niets te kort. Om te rijden is het een flinke stap voorwaarts ten opzichte van de uitgaande generatie.

Met name de stuurinstallatie is een grote stap voorwaarts, maar ook het chassis is een stuk hoogwaardiger. Dat stalen klapdak van de Mercedes-Benz SLK is stiekem best handig als je de auto niet altijd binnen hebt staan. Op deze leeftijd (en in dit budget) zit je toch met eventuele kosten om zo’n stoffen kap te vervangen. Die kosten heb je dan niet, waardoor je het geld kunt gebruiken voor een grote barbecue voor het personeel, ofzo.

Chrysler Sebring Cabrio 2.7 Limited Edition Automaat (JS)

€ 7.995 (keurige universele garage)

2008

135.000 km

Ja, de Chrysler Sebring was een verrassend gemiddelde auto en veel beter zijn ze sindsdien niet geworden. Maar wel goedkoper! Want kijk nou wat je voor 8 mille krijgt! Een dikke zescilinder, automaat, rijke uitrusting en een relatief recent model met niet al te veel kilometers. Gewoon met garantie en alles, dus niet eens een uiterste meeneemprijs.

Om te rijden is het natuurlijk totaal niet sportief en verrassend genoeg ook niet echt comfortabel. Waarschijnlijk heeft iedereen er al eens in gereden: het was de standaard huurauto die je bestelde als ‘economy class convertible’ aan vinkte voor je vakantie in de VS. Zoek een rode, net zoals Michael Scott had in The Office, ook al zo’n inspirerende kantoorleider die Michael heet.

Toyota MR2 Speed Shift (W30)

€ 8.940 (universele garage)

2002

150.000 km

Dan gaan we het even over een andere boeg gooien. Als het echt een automaat moet zijn én een goede auto, dan is de Toyota MR2 een topper. De MR2 is tot op de dag van vandaag een van de best rijdende auto’s voor hen die iets zoeken voor minder dan 10 mille. Het is niet heel erg praktisch (er zijn heel erg weinig opberg- en aflegmogelijkheden. Ze zijn ook geleverd met de Speedshift-transmissie. Dat is een gerobotiseerde handbak die niet heel erg goed was.

Maar ja, het was de enig mogelijk passende manier en veel mensen wilden een automaat in een cabrio, net als onze hoofdredacteur. Ook handig, de Speedshift-modellen hebben standaard cruise control, terwijl dat niet aanwezig was op de MR2 met handbak. De reden waarom je een MR2 wil is wegligging. Weinig auto’s zijn zo veel fun bij lage snelheden. En ook met de Speedshift-transmissie krijg je ‘m gemakkelijk dwars op elke rotonde.

Audi TT Roadster 1.8 5v Turbo Tiptronic (8N)

€ 8.950

2003

180.000 km

Net als bij de MR2 moet je bij de Audi TT eventjes goed zoeken naar een TT met automaat. Aanvankelijk hadden ze allemaal een handbak. Een vijfbak voor de 180 pk-versie, een zesbak voor de 225 pk-variant. De automaat kwam pas vrij laat. In 2003 was er een DSG (in de 3.2), maar er is sinds 2002 ook een automaat met koppelomvormer geleverd. Deze kon je alleen krijgen in de 1.8T met 180 pk met voorwielaandrijving en 180 pk (190 na 2005).

Ondanks dat deze generatie nooit een grote facelift heeft gehad, zijn de latere modellen zeker de moeite waard met een mooier interieur, frissere koplampen, mooiere velgen en uitgebreider kleurenpalet. Om te rijden zal @jaapiyo zeggen dat deze Audi rijdt als een Golf. Het is wel iets sportiever dan dat, maar het is zeker geen raszuivere sportauto. Het is wel een fijne auto om geregeld mee te pakken, ook voor langere afstanden. Serieus vlot op de tussensprint.

Abart 500C Automaat (312)

€ 9.999 (particulier)

2010

90.000 km

Als je even stopt met het regelen voor zoetwaren voor de onderdanen op kantoor, dan is dit ook mogelijk. Ja, het is buiten budget maar voor slechts 1.000-2.000 euro meer in dit overzicht heb je dan een zo’n kekke Abarth 500C! De automaat is net als in de MR2 zo’n gerobotiseerde unit en geen traditionele automaat met koppelomvormer of dubbele koppeling.

Maar bij de 500C past het gek genoeg wel een beetje. De kekke Abarth heeft een rauw randje en daar passen die schakelmomenten bij. Uiteindelijk maakt het meer kabaal dan dat het echt snel is, maar met 140 pk in zo’n doosje ben je altijd vlot weg. Ze zijn erg zeldzaam, dus je moet ze echt zoeken met een vergrootglas. Een handbak is veel makkelijker.

Ford Mustang Cabrio (S-197)

€ 9.999

2007

165.000 km

Die Chrysler Sebring in het overzicht is grappig, maar ook een beetje crappy. Nu kost ‘ie niet veel en biedt de Sebring veel waar voor zijn geld. Maar als je dan toch voor Amerikaans crappy gaat, doe het dan goed en opteer voor deze Ford Mustang! Ja, dat kan gewoon in het budget als je dat budget, eh, iets versoepelt. Je moet het dan wel doen met een gietijzeren V6, want de V8 is uiteraard buiten budget.

Maar in zo’n cabrio met automaat wil je toch cruisen. Om te rijden is een open Ford Mustang verrassend matig. Het chassis mist naast scherpte en verfijning ook stijfheid. De interieurkwaliteit is op zijn best matig. De prestaties (eveneens matig) staan in geen verhouding tot het verbruik (magistraal). En toch: het maakt niet uit. Ze zijn verrassend ruim voor het soort auto, zien er geweldig uit en onderdelen is verrassend goed te doen voor een model dat hier nooit geleverd is.

MG TF 120 Stepspeed

€ 7.995

2004

110.000 km

We moeten ook even een Britse auto aanraden, natuurlijk. We vonden een enorm schattige MG. De TF is het facelift-model van de MG F. De TF was verrassend genoeg veel straffer dan zijn voorganger. Dit is zo’n auto die je wil kopen van een veel te luxe landhuis waar al een paar Britse auto’s op staan. De automaat kun je alleen krijgen als ‘120’, met 1.8 K-Series met 120 pk. Ja, een K-Series, dus let op de koppakking.

Die moet je elke rit een keer vervangen. De automaat is niet de beste in zijn soort. Qua uiterlijk droogt de auto wel mooi op en zelfs met het interieur hebben ze hun best gedaan. Het is een leuk stukje autohistorie van een autotype dat tegenwoordig ondenkbaar is. Ook hier was er – net als de MR2 – geen plaats voor een normale automaat, dus is er gekozen voor een …. CVT!

Nissan Figaro Turbo Aut.

€ 7.450

1992

195.000

Als het origineel moet zijn en met een automaat, waarom geen Nissan Figaro? Het leuke van de Figaro is dat het design nog altijd staat als een huis. Waar de eerste generatie New Beetle een beetje verouderd oogt, is deze 10 jaar oudere Nissan een stuk moderner. Het is perfect retrodesign en dat hebben ze doorgetrokken naar het interieur.

Om in te rijden moet je je er niet te veel bij voorstellen. Denk aan een Micra die ietsje zwaarder en flexibeler is. Nu valt dat ‘zwaar’ wel mee in absolute zin: 810 kg is geen probleem voor de 76 pk sterke motor. Qua betrouwbaarheid uiteraard prima te doen, maar let op roest bij ‘buitenstaanders’. Ook kunnen specifieke onderdelen best lastig zijn om te verkrijgen.

Smart Roadster (R452)

€ 7.250

2003

80.000 km

In het kader van fun, automaat en cabrio: de Smart Roadster! Ook wat dat betreft is het bijzonder dat ze dit gebouwd hebben. Het idee erachter was eigenlijk briljant: pak alle hardware van de reguliere Smart City Coupé en maak er een sportwagentje van. Extreem degelijk is het allemaal niet, maar onderhoud en onderdelen kost dan ook niet zoveel.

Natuurlijk, voor een sportwagen is ‘ie vrij traag, maar de sensatie (en daar gaat het om) is wél aanwezig. De transmissie is best hopeloos, alhoewel dat met een software-fix enigszins te beperken is. Kosten voor verzekering, onderhoud en motorrijtuigenbelasting zijn erg laag. Net als het verbruik. Kunnen we gewoon een Vrij-mi-bo houden elke vrijdag! Met het dure merk cola!

YOLO: Porsche Boxster (986)

€ 12.500

1997

215.000 km

Stel, je financiert het redactie-uitje naar de Nürburgring niet en steekt dat óók in de nieuwe auto. Nou, dan kun je net als de groot deel van de redactie een Porsche rijden! Uiteraard heb je dan te maken met alles wat je niet wil. Een pre-facelift import-Boxster met spiegelei koplampen, vijftraps automaat en een ‘1’-tje op het kenteken. Maar gelukkig zit voor dit geld het stuur wel links.

Omdat het een Porsche is, zijn onderdelen prijzig, maar wel goed verkrijgbaar. Het probleem een beetje is dat je wel de dure 911-reparaties hebt (IMS, EMS, PMS en ga zo maar door), maar niet de 911 restwaarde of 911-prestaties. De 2.5 zescilinder klinkt uit de kunst, de besturing van de Porsche Boxster is loepzuiver en vol gevoel, de wegligging is uitstekend en de prestaties zijn best prima.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!