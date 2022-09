Elektrische Skoda Octavia blijft heerlijk nuchter

Is dit niet precies wat je verwacht van een elektrische Skoda Octavia? Of wil je ook een rijdend statement voor de deur hebben staan?

Inhakend op de buurman van het vorige artikel: niet iedereen heeft zin om in een auto rond te rijden die ‘anders’ is om het ‘anders’ zijn. Met een Volkswagen ID3, Tesla Model Y, Kia EV6, BMW iX, Mercedes-Benz EQS of Polestar 2 maak je een statement dat je in een EV rijdt. Dat werkte destijds voor hybride-auto’s ook heel erg goed. Morele verhevenheid past perfect bij bizar design.

Gewoon een auto

Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je ‘gewoon een auto’ wil, ongeacht de aandrijflijn. Daar komt de elektrische Skoda Octavia om de hoek kijken. Dat gaat een zeer belangrijke auto voor Skoda worden. De Octavia is eigenlijk een C-segment-auto, maar schurkt qua ruimte tegen een D-segment-auto aan. Precies wat een nuchtere familie kan waarderen.

Aan Autocar laat Klaus Zellmer (Skoda CEO) weten dat een elektrische Skoda Octavia veel eerder gaat komen dan het Europese verbod op de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren. Al in 2026 moet de elektrische Skoda Octavia op de markt komen, namelijk. Inderdaad, elektrische Octavia. Waar Volkswagen – enigszins krampachtig – de ID3 als derde legendarische VW introduceerde (na de Kever en de Golf), kiest Skoda voor een simpelere weg: de Octavia maken ze gewoon elektrisch.

Elektrische Skoda Octavia

Deze rijdende bord havermout zal in 2026 verschijnen náást een Octavia met plofmotor. Net als bij de Porsche Macan en Volvo XC90 zal het huidige model dan een flinke facelift krijgen, terwijl de nieuwe geheel elektrisch is. De modellen staan dan op een compleet ander platform. De huidige Octavia staat op de MQB Evo-bodemsectie, de elektrische Skoda Octavia zal – hoogstwaarschijnlijk – dan gebruik gaan maken van de SSP-architectuur.

De actieradius zal een USP zijn van de auto. De 89 kWh-accu zal namelijk gloednieuw zijn en goed voor een WLTP-range van bijna 600 km. Nog meer goed nieuws, er komt wederom een Skoda Octavia Combi. Deze auto is nu precies 25 jaar op de markt en op vele markten marktleider qua verkopen. Dus logisch dat Skoda nog eventjes vasthoudt aan de nuchtere stationwagon. Kijk, niet alles verandert dus. Ook lekker, toch?

