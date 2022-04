Zeldzame Skoda Octavia vRS te koop in NL

Deze zeldzame Skoda Octavia vRS zie je niet veel voorbij komen in Nederland.

Wij zijn nu op het punt belandt dat zelfs heel verstandige en normale auto’s onverkoopbaar zijn geworden in Nederland. Inflatie, chiptekort, belastingdruk: auto’s zijn officieel krankzinnig duur geworden. Mede daardoor laten veel importeurs het wel uit hun hoofd om de sportieve topmodellen hier aan te bieden.

Wij Nederlanders kopen dat alleen als er een premium badge op zit. Welke modellen zijn het dan? Wat dacht je van de échte Cupra Leon, de VZ met 300 pk uit een 2.0 TSI. Die topper kun je hier niet krijgen. Hetzelfde geldt voor de Skoda Octavia vRS. Die kun je in veel landen bestellen als diesel, benzine en plug-in hybride. Die laatste kon je in Nederland krijgen, die andere twee niet.

Zeldzame Skoda Octavia vRS

Op dit moment is zelfs de RS tijdelijk niet te bestellen. Mocht je toch een Skoda Octavia vRS willen, zul je op zoek moeten naar een jong gebruikt exemplaar, zoals deze grijze. Dit is dan wel een ‘heel bijzondere’, namelijke een 2.0 TSI. Dat is dus de versie met de EA888-viercilinder die we ook vinden in de Volkswagen Golf GTI.

Dat betekent een 2.0 turbo viercilinder, goed voor 245 pk en 370 Nm. De transmissie is een zeventraps DSG automaat met dubbele koppeling. Uiteraard heeft de auto voorwielaandrijving. Bij de sprint van 0-100 km/u moet je de voorwielen goed doseren, dus. Als je dat op de juiste wijze doet, kun je 6,7 seconden op de 100 km/u zitten. De topsnelheid is naar goed gebruik begrensd op 250 km/u.

Niet verkeerd voor een C-segment-stationwagon die in eerste instantie ontworpen is om het gezin en de baas tevreden te houden. Maar er zijn genoeg leuke dingen voor de petrolhead met wandelend nageslacht. Aan de buitenkant is er een achterspoiler, grote lichtmetalen velgen, diverse vRS-badges en zwarte typeplaatjes.

Interieur

In het interieur wordt het misschien wel duidelijk dat je iets bijzonders hebt, want de kuipstoelen zien er geweldig uit. Hopelijk zitten ze ook fantastisch. Verder is het interieur niet overdreven sportief, maar alles dat je erop wil hebben zit erop. Er zit een groot infotainmentscherm in, een virtual cockpit en een heleboel rijassistenten.

Dan nog even wat getallen en feitjes. Omdat de vRS met 2.0 TSI-motor niet in Nederland geleverd is, moest men importeren. Deze auto komt oorspronkelijk dan ook uit Duitsland, getuige de Duitse boekjes die bij de auto zitten.

Qua prijs is het wel stevig, want de verkopende partij wil er pas afscheid van nemen voor 46.950 euro. Een stevig bedrag, ook al is de kilometerstand van 5.654 bijzonder laag voor een auto uit 2021. Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

