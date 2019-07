Hoera, deze speciale BMW M1 Procar is jarig!

U kent hem vast.

Kunst, rationeel is er geen zak van te begrijpen. Je hoeft maar een paar klodders verf op een papier te gooien en je bent ‘artiest’. Nee, sterker nog, ooit was er een expositie in Parijs waar iemand een stapel A4-printerpapier op een sokkel had gezet en dat was dan kunst. Je kijkt vooral naar hoe een artiest, vaak nogal abstract, zijn gedachtegang op papier zet. Of, zoals bij BMW wel eens het geval is, op een auto.

BMW heeft namelijk een rijke historie met zogenaamde Art Cars. Het begon met Alexander Calder. Hij is een vriend van BMW 3.0 CSL-coureur Poulain, die een originele livery wilde voor zijn Batmobile. Origineel en kleurrijk is het zeker. Het inspireerde BMW om er een soort thema van te maken. In de geschiedenis van het merk zouden meerdere artiesten los mogen gaan op race-Bimmers die vervolgens ook daadwerkelijk aan de grid verschijnen. De laatste twee M6 GTLM’s, de zwarte van 2017 en de witte van 2016, laten nogal grootste vraagtekens verschijnen, terwijl de eveneens vrij recente BMW M3 GT2 Art Car van Jeff Koons stiekem wel gaaf is. Zoals al gezegd, uw mening kan afwijken, kunst is uiterst subjectief. De bekendste ‘bekladde BMW’? Dat moet de M1 Procar uit 1979 zijn. De M1 is al een kunstwerk op zich, de kunstenaar die hem mocht bewerken behoeft ook geen uitleg: Andy Warhol.

De Art Cars worden allemaal met de hand beschilderd, daarom zijn ze zo bijzonder. Dit is dus Warhol’s visie op ‘hoe schilder ik een BMW M1’, wat dit jaar precies 40 jaar geleden is. Voor die gelegenheid haalt BMW hem uit de oude schuur en zet hem… in een oude loods. Daar mag een professionele fotograaf zijn kunsten erop los laten, als verjaardagscadeautje voor de retegave M1.

In de geschiedenis van BMW is de Art Car een thema geworden, waardoor er al een stuk of 20 beschilderde Bimmers zijn. Een overzicht van de bekendste check je hier.