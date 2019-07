Fastned doet moeilijk over laadpaal, krijgt ongelijk

Iets met ongelijke behandeling. De rechter is het er niet mee eens.

Het is geel, het komt als paddenstoelen uit de grond en het is ecologisch verantwoord. Ja, de paardenbloem. Maar ook Fastned-laadstations. Met één doel voor ogen domineert het bedrijf Nederlandse (en Duitse) wegen: voor iedere bestuurder van een elektrische auto net zo makkelijk volgooien als een benzineauto. Daarom zie je de laadstations steeds vaker naast of achter tankstations aan de snelweg. Fijn, zo dominant zijn. Maar het kan er ook voor zorgen dat je niet echt gewend raakt aan tegengas krijgen. Zo werd vandaag duidelijk tijdens een zaak bij de Raad van State.

Situatie: bij verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-West langs de A4, een vrij fors wegrestaurant tussen Schiphol en Leiden, staat een Fastned-lader. Sinds kort hanteert het pompstation van dienst, waar Fastned geen zaken mee doet en vice versa, ook elektrische laadpalen. Fastned vindt dat onterecht, want het leidt tot oneerlijke concurrentie. Bovendien gaat het van Fastned-station naar laadpaal rijden gepaard met spookrijden, vanwege de wegen op de verzorgingsplaats. Volgens Fastned reden genoeg om eens te gaan klagen over die laadpalen.

Echter, het bedrijf is door de rechter hard teruggeroepen. Volgens de rechter heeft Fastned niks te zeggen over wat de tankstations doen met hun voorzieningen. Daar had Fastned op tegen dat zij al sinds 2012 zijn ingeschreven op locaties, die door middel van loting bepalen of ze zich mogen vestigen of niet. Dat terwijl tankstations op elk gewenst moment binnen no-time een lader mogen plaatsen. De rechter vindt dit verschil irrelevant. Ook de kritiek op het spookrijden wordt afgekapt. Al staat op camera hoe mensen het doen, de meesten zijn er bewust van dat ze spookrijden en zijn extra alert. Bovendien (dit zei de rechter niet) kun je je voorstellen dat de snelheden waarmee gereden wordt bij benzinestations niet bepaald hoog zijn.

Het steeds groter wordende Fastned zal hier moeten toekijken hoe, volgens hun oneerlijke, concurrentie hen parten speelt. Fastned-topman Michiel Langezaal voegt er wel aan toe dat hij het een inbreuk vindt op een eenduidig laadnetwerk. “Er is altijd maar één benzinestation op een verzorgingsplaats, waarom zouden twee laadstations dan ineens logisch zijn?” De eerlijkheid gebiedt te zeggen, daar heeft hij een punt. Toch, met een gebrek aan laadpalen soms nu al een ding, moet de consument extra laadpalen momenteel alleen maar toejuichen. Een bijzondere casus.