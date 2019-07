Deze huisvlijt-Hondini kan van jou zijn

Verbaasde blikken creëren doe je zo.

Engine swaps: het klinkt zo leuk, maar ga er maar aan staan. Al heel lang is elke motor voor elke auto uniek, en kost het verwisselen van zo’n motor de nodige moeite. Helemaal als je twee auto’s combineert die niets met elkaar te maken hebben. Neem Mark, op Marktplaats. Deze fanatieke knutselaar biedt een MINI Cooper uit 1973 aan. Bijna niks aan deze auto is nog origineel. Wij noemen hem liefkozend Hondini, een mix tussen Honda en MINI. Zou je hem loslaten, dan wordt het een bijtend hondje. Tenminste, op papier lijkt het daarop.

De klassieke MINI heeft namelijk nu een VTEC-blok voorin. Om precies te zijn de Honda B18C4, afkomstig uit de Honda Civic van de EK-generatie. Met een chipje levert het blok ongeveer 200 pk, maar wat deze generatie Civic bijzonder maakte was het feit dat de redline pas bij meer dan 9.000 toeren te vinden was. Bovendien, 200 pk is in een klassieke MINI meer dan genoeg.

De motor ligt dwarsgeplaatst tussen de voorwielen, wat in combinatie met een verbreding van die wielen nét past. Door eenzelfde verbreding bij de achterwielen was een bodykit nodig om het er nog een beetje uit te laten zien. Verder is er een nodige lijst aan spullen die veranderd zijn, lees maar mee:

Motor en aandrijving

– Honda B18C4

– Chipped ecu incl. launch control en rev. limit op 9200 rpm, +/-200pk

– Blox inlaat

– 4-2-1 uitlaat

– In de vloer geïntegreerde dubbele (zij) uitlaten

– Honda CRV aangepaste versnellingsbak met langere 1-5 versnellingen en 4.0FD

– Honda CRV-differentieel

Subframes en remmen

– Custom voor subframe met mini ophanging

– 4 pots remklauwen met geventileerde schijven

– Rvs gevlochten remleidingen

– Verstelbare spoorstangen

– Custom achter-subframe met mx5 onderste draagarmen en custom bovenste draagarmen.

– 2 pots mx5 remklauwen en solid schijven

– Stabilisatiestang geïntegreerd in het subframe

– Spax verstelbare schokdempers rondom.

Exterieur

– Volledig gerestaureerde koets uit 1973 (50% nieuw)

– Pearl candy red, ook volledig binnen gespoten.

– Zeemax bodykit

– Dubbele uitlaten L+R

– Chroom deurhandels / kofferbaksluiting

– Rvs ruitenwissers

– Rondom nieuwe verlichting

– Stalen Flipfront, 2 delig Interieur

– Zwart 3+3 dash

– Cobra stoelen en bijpassende achterbank in zwart

– Tapijt zwart

– Hemeltje wit

– 4 punts gordels

– Centre console met radio en 12v

(alles in het interieur is nieuw)

– 50l tank

– 6 punts rolkooi incl. doorbars

Zoals je ziet heeft Mark niet stilgezeten. Zo’n 960 manuren hebben gezeten in het grondig aanpassen van deze klassieke Hondini. Hij heeft ervan kunnen genieten, nu gaat hij bezig met een nieuw project. Hét bewijs dat bouwen misschien wel leuker is dan rijden.

Kosten? 30.500 euro. Een flinke smak geld, maar gezien de aandacht, uren, en zeker ook nodige kosten die erin hebben gezeten, zeer begrijpelijk. En dure MINI’s zijn niet iets zeldzaams. Overigens, voor wie de creatie bekend voorkomt, wij hebben hem al een keer laten shinen op de voorpagina, via Autojunk.

Met dank aan Melis voor de tip!