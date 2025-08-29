Hoera! Klimaatterroristen mogen weer onbeperkt vliegen!

Hoera! De snelweg- en vliegveldblokkeerders van Extinction Rebellion mogen weer via Schiphol zichzelf gaan zoeken op Bali!

We hebben het ons al wel eens eerder afgevraagd, zijn de strijders van Extinction Rebellion nou klimaatactivisten of klimaatterroristen? Begrijpelijk dat het erg afhangt van welke bril je opzet, maar feit is dat de demonstraties behoorlijk ontregelend zijn.

Daarnaast is de blik aardig verruimd, want demonstreren voor een vrij Palestina en voor de LHBTIQ+ gemeenschap (heb ik alle letters goed?) heeft inmiddels kennelijk ook alles met het klimaat te maken. Een kwestie van tijd voordat geweld goedgekeurd wordt, met chemicaliën in winkels sprayen is al een eerste hobbel genomen. Maar goed ik dwaal af.

Wat is er nu weer aan de hand?

Nou het blokkeren van de A12 werd een beetje saai en dus gingen de klimaatrakkers ook langs bij Schiphol. Er staat toch nergens een sanctie op. Ondanks dat een snelweg blokkeren in Nederland streng verboden is, wordt er niet echt op gehandhaafd (tenzij je pro Zwarte Piet bent). Iedereen wordt in een bus geladen en bij het ADO stadion weer vrijgelaten.

Er is een gezagscrisis in ons land. Als je met het ene weg komt dan denk je met het andere ook wel weg te komen. Zo ga je steeds een stapje verder. Bijvoorbeeld door het Rijksmuseum betalende bezoekers te ontnemen en kunstwerken of gebouwen met verf te besmeuren. Of dus achter de security op Schiphol er een puinhoop van maken.

Schiphol trekt wel een rode lijn

Nou Schiphol Airport trok wel een grens. Als je op Schiphol in het beveiligde deel de boel komt ontregelen is de veiligheid in het geding, aldus de luchthaven. Dus legde de nationale luchthaven de activisten van XR een jarenlang gebiedsverbod op (vijf tot tien jaar).

Je zou zeggen, wat maakt het uit. De klimaatactivisten zijn toch tegen vliegen, dus dat raakt ze helemaal niet. Nou nee. Do as I say, not as I do. Oftewel de klimaatdrammers willen gewoon op reis kunnen om zichzelf te kunnen ontdekken op Bali.

Onbeperkt vliegen voor XR

Zo troffen Schiphol en Extinction Rebellion elkaar voor de rechter. XR eist dat alle 37 opgelegde gebiedsverboden worden ingetrokken. Vandaag deed de rechter uitspraak: ontoelaatbare beperking. Oftewel de demonstranten mogen wat de rechter betreft weer gewoon onbeperkt vliegen.

De rechter acht de straf dermate hoog dat andere activisten misschien wel drie keer nadenken voordat ze een actie als deze op touw zetten. JA! DAT WAS OOK DE BEDOELING NATUURLIJK! (Excuus voor de kapitalen). Daarnaast waren de regels van Schiphol ook niet duidelijk genoeg, de arme drommels hadden niet kunnen weten dat Schiphol geen rubberen ruggengraat heeft…

Vliegveld bestudeert de uitspraak

Schiphol bestudeert de uitspraak van de rechter, zo lezen we in de T. Het vliegveld heeft namelijk de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat het beveiligde gebied voorbij de toegangscontrole alleen toegankelijk is voor medewerkers en reizigers met een geldig vervoersbewijs die de bedoeling hebben om te vliegen.

Die taak voert Schiphol gewoon uit in het belang van de reizigers en medewerkers vinden ze zelf. Het vliegveld beraadt zich op hoe deze uitspraak zich verhoudt tot die wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Vooralsnog kunnen de Extinction Rebellion gekkies weer gewoon vliegen vanaf Schiphol.

Oftewel, je kunt gewoon op de snelweg gaan zitten, de haven van IJmuiden blokkeren en achter de security van een vliegveld de boel op stelten zetten. Een concreet veiligheidsrisico ziet de Nederlandse rechter er niet in. Ga gewoon uw goddelijke gang en voor de geblokkeerde burger: wat je ook doet, grijp vooral niet zelf in!