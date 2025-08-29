Hehe! Eindelijk helmplicht voor de fatbike?

Komt er dan eindelijk een helmplicht voor de fatbike?

Er wordt al tijden over gepraat, kan het dragen van een helm verplicht worden voor gebruikers van een fatbike? Het lijkt dan toch eindelijk zover. Minister Madlener zag nog heel veel beren op de weg, maar die is door Wilders ontslagen. Na tijdelijk het krullenmeisje als minister op het departement is nu Minister Tieman de baas. Gelukkig niet van NSC-huize anders moest er weer een nieuwe excellentie gezocht worden.

De huidige Minister Tieman wil nu toch echt werk gaan maken van een helmplicht voor fatbikes. Nou ja, voor kinderen die op een elektrische fiets rijden. Dus ook voor fatbikes.

Niet wat de Tweede Kamer wilde

De Tweede Kamer wilde een helmplicht en een minimumleeftijd alleen voor bestuurders van een fatbike. Het idee was dat je fatbikes wel van e-bikes kunt onderscheiden op basis van gewicht en koppel.

Minister Madlener zei al dat zo’n onderscheid maken onuitvoerbaar is. Minister Hermans stelde er toch een onderzoek naar in en Minister Tieman laat nu weten dat het resultaat van het onderzoek binnen is. Het blijkt onuitvoerbaar.

De huidige minister maakt zich zorgen

Minister Tieman laat weten zich grote zorgen te maken over de fatbike. De laatste cijfers tonen dat er in 2024 zes keer zo veel jongeren op de elektrische fiets op de spoedeisende hulp (SEH) zijn beland met hersenletsel.

We kennen deze verhalen allemaal, en zijn vaak zelf ook een keer geschrokken van een fatbiker die over de stoep scheurde of die illegaal hard over het fietspad reed. Ik vind het belangrijk om hierop in te grijpen, dat ga ik doen met uitvoerbare maatregelen. Daarom zet ik in op een leeftijdsgebonden helmplicht, op een gedragsaanpak én op een keurmerk. Minister Tieman (IK) pakt de fatbike hoogstpersoonlijk aan

Pakket van aanvullende maatregelen

Naast dat het opvoeren van fatbikes volgens het ministerie nu al flink wordt aangepakt (echt waar?), komen er drie aanvullende maatregelen. De eerste is een leeftijdsgebonden helmplicht. Niet alleen voor de fatbike dus, maar voor alle lichte elektrische voertuigen, ook de e-step. Duurt wel nog tot najaar 2026 voor het naar de Tweede Kamer kan.

De tweede maatregel is een onderzoek. Ja ja, dat kunnen we in Nederland goed. Het ministerie gaat onderzoeken of de overlast van elektrische fietsen kan worden verminderd door het gedrag van de fietsers aan te pakken. Wat is de oorzaak van het gedrag en het ministerie kan dan met een nieuwe of aangepaste campagne dat gedrag aanpakken. Dat zal ze leren…

De laatste maatregel is expliciete steun voor een keurmerk voor elektrische fietsen dat de sector momenteel zelf ontwikkelt. Oftewel, de slager wil zijn eigen vlees gaan keuren en de minister vindt dat een topidee!

Meer mogelijk

Er zijn meer maatregelen mogelijk, zoals het invoeren van een minimumleeftijd voor e-bike-bestuurders of een typegoedkeuring voor e-bikes. Invoering van een minimumleeftijd vraagt om een wetswijziging: dit kost zo’n 2 jaar en vraagt om een meerderheid van de Tweede Kamer. Invoering van een typegoedkeuring brengt verschillende moeilijkheden met zich mee, zoals het feit dat dit dan alleen in Nederland geldt en de vraag wat er gebeurt met de bestaande e-bikes.

Kortom het gaat allemaal nog jaren duren en dat betekent nog heel wat ellende op de spoedeisende hulp door ongelukken met fatbikes. Nog afgezien van hoeveel ministers en kabinetten we de komende twee jaar verslijten natuurlijk.