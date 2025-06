Hoera: Lamborghini gaat ”zo lang mogelijk” door met plofmotor

Lambo gaat strijden voor de toekomst van de verbrandingsmotor.

Met het ‘Direzione Cor Tauri‘ liet Lamborghini vier jaar geleden zien wat de plannen zijn. Uiteindelijk zouden alle Lamborghini’s volledig elektrisch moeten worden. Wanneer dat is, weet ook Lambo nog niet. Wat het supercarmerk wel weet, is dat het zo lang mogelijk doorgaat met het gebruiken van verbrandingsmotoren.

Dit bevestigt Lambo-topman Rouven Mohr tegenover CarExpert. Mohr is niet zomaar een hoge pief: hij is de baas van de technische afdeling. Volgens Mohr draait het bij Lamborghini niet om de cijfertjes, maar om de emotionele ervaring. En voor zo’n ervaring heb je een plofmotor nodig.

Lamborghini als pleitbezorger

“Als je het hebt over de toekomst van verbrandingsmotoren: voor ons is het zeker de bedoeling om die zo lang mogelijk voort te zetten”, aldus Mohr. Kijk, dat horen we graag. Met dit statement is niet iedereen het eens, legt de Lambo-werknemer uit: ”Dat is niet omdat – je weet wel, sommige collega’s zeggen dan: ‘het gaat niet meer om die oude wereld’ – maar omdat wij nog steeds denken dat we veel ideeën hebben om, laat ik het zo zeggen, de toekomst van de verbrandingsmotor uit te dragen.”

Het blijft dan ook niet alleen bij woorden. De nieuwste Lamborghini, de Temerario, heeft een hybride V8. Tevens is de eerste EV al uitgesteld, omdat het merk verwacht dat we ook over een jaar of vier nog geen elektrische supercar willen kopen.

Lambo en de rest

Concurrenten hebben ook al aangegeven dat de plofmotor nog niet zomaar vertrekt. Bij Lamborghini hebben ze daar, naar eigen zeggen, een andere reden voor dan de rivalen. ”Andere merken willen het toppunt zijn qua rondetijden, qua motorsportprestaties of qua merkgeschiedenis. Wij zijn het toppunt van emotie – dat is waar we naar streven. En daarom is het voor ons essentieel om te proberen door te gaan met de verbrandingsmotor”, zegt Mohr.

Zou die ”emotie” ook over tot zijn recht komen in een zogenaamde ”2+2 GT”?