Lamborghini weet nu al dat je in 2028 ook nog geen EV wilt

Ook de elektrische plannen van Lambo worden uitgesteld.

Een tijdje terug was Lamborghini-baas Stephan Winkelmann erg duidelijk: nee, de elektrische Lamborghini Lanzador wordt niet uitgesteld en de EV-plannen blijven overeind. Bij de presentatie van deze concept-Lanzador vertelde Lamborghini dat het productiemodel gepland staat voor 2028. Een jaartje later zou de elektrische Urus moeten komen. Je voelt hem al aankomen door de kop boven dit artikel: net als vele andere merken bedenkt Lamborghini zich.

De EV-plannen worden niet heel groots gewijzigd. In plaats van 2028 kiest Lambo 2029 voor de lancering van de eerste volledig elektrische auto van het merk. Of de elektrische Urus of de 2+2 Lanzador met een eigen elektrisch platform, de eer krijgt, is niet bekend.

Winkelmann over de toekomst van EV’s

Reuters sprak vandaag met Lamborghini-topman Stephan Winkelmann. Hij zegt tegen de nieuwswebsite: ”Wij denken niet dat 2029 laat is om een elektrische auto te hebben. We denken niet dat in ons segment de markt er klaar voor is in 2025 of 2026.” Prima verklaring, maar als je verder nadenkt over deze reactie, voel je een sneer richting de concurrentie.

Ferrari is namelijk flink op weg om volgend jaar al een eerste EV te onthullen en een jaartje later naar de klanten te brengen. Er is een losstaand fabrieksgebouw voor de EV en er wordt inmiddels druk getest met prototypes van het elektrische model. Uit spots van deze auto lijkt de eerste elektrische Ferrari een crossover te worden. Hoe de EV er ook uit komt te zien, hij gaat zeker lawaai maken.

Goed, volgens Lamborghini is Ferrari er dus veel te vroeg bij. Ook wanneer Ferrari een sportievere EV zou bouwen, zou dat nu nog te vroeg zijn volgens Winkelmann. Hij liet eerder optekenen dat Lambo voorlopig geen elektrische sportauto gaat bouwen “Het is niet iets wat verkoopt, tot dusver. Het is te vroeg, we moeten afwachten wat er gaat gebeuren”, aldus de Lambo-baas.

Als het aan Lamborghini ligt blijven ze ook na 2035 nog verbrandingsmotoren bouwen. Maar dat moet de EU dat wel toelaten, door auto’s met e-fuels te tolereren. Misschien kan Lamborghini Woppert overtuigen om zijn standpunt aan te passen?

Foto: Lamborghini Aventador SVJ gespot door @marcel050 via Autoblog Spots