Nieuwe Xpeng G6 en G9 kunnen het goede voorbeeld niet volgen

Jammer maar helaas.

Xpeng heeft laten zien dat het auto’s kan bouwen die prettig zijn voor de oogjes. Of tenminste, één auto. Kijk maar naar de nieuwe P7. Dat goede voorbeeld kunnen de nieuwe G6 en G9 helaas niet volgen. Xpeng toont de twee nieuwelingen die nauwelijks afwijken van hun voorgangers en dus niet de leuke ontwerprichting van de P7 volgen.

De komst van de nieuwe G6 is geen verrassing. Een tijdje terug stuurde een oplettende spotter ons wat beelden van een gecamoufleerde EV die stond te laden bij de McDonald’s in Heimsheim (nogmaals dank voor het insturen Tom!). Het prototype deed weinig moeite om zijn identiteit te verbergen. Nu is ie dus officieel gelanceerd.

De nieuwe Xpengs kunnen supersnelladen

De grote verandering bij de nieuwe Xpeng G6 en G9 zit onderhuids. Beide modellen maken gebruik van een nieuw platform. Net als bij de vorige versies beschikken de G6 en G9 over 800 volt architectuur. Het verschil zit hem in het laadvermogen: de G6 kun je met maximaal 451 kW laden (voorheen 215 kW) en de G9 zelfs met 525 kW (voorheen 300 kW). Mits de oplader het aan kan natuurlijk.

Bij het nieuwe platform hoort ook een nieuwe batterij. De LFP-accu (lithium-ijzerfosfaat) is bij een potente snellader in een mum van tijd vol. Van 10 naar 80 procent vol laden duurt minimaal 12 minuten. Hoe ver je vervolgens met een volle batterij kunt rijden, maakt Xpeng niet bekend (net als andere specificaties). De vorige Long Range-versies van de G6 en G9 kwamen een gezonde 570 en 576 kilometer ver. Zou je met de nieuwe EV’s meer dan 600 kilometer kunnen overbrengen zonder laadstop?

Wat er verder nog anders is? Het front van de G6. De led-strip aan de voorkant is nieuw en meet 1,942 meter. Tevens is er een andere diffuser en is de kleur die je hierboven ziet nieuw. De tint heet ‘Stellar Purple’ en verandert licht van kleur wanneer de zon erop staat.

Nieuwe Xpeng G9

De nieuwe Xpeng G9 kun je bestellen als Black Edition zoals hierboven afgebeeld. Aan de binnenkant zijn er nu voorstoelen met massagefuncties en een achterbank die verwarmbaar is. In de G9 komt extra licht binnen via het panodak.

Wanneer komen de nieuw Xpengs naar Nederland?

Voor de kostenplaatjes van de nieuwe Xpeng G6 en G9 moeten we nog even geduld hebben. Je kunt je wel alvast registeren als geïnteresseerde op de website van het Chinese EV-merk. De bestellingen openen medio juli. Zouden de nieuwe versies een impuls kunnen geven aan de Nederlandse verkopen? Dit jaar verkocht Xpeng nog maar 465 nieuwe auto’s hier, waarvan 310 G6’en. Hoog tijd om de nieuwe P7 hier te gaan verkopen!