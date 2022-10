Hoera! Voorlopig geen boze boeren die de snelweg blokkeren!

Deze zien we dus even niet meer

Toch nog goed nieuws op deze druilerige dinsdag. Voorlopig hebben we geen last van boze boeren die de snelweg blokkeren. Hoera!

Het zat de automobilist niet mee de afgelopen tijd hè? Eerst de brandstofprijzen die de pan uit rezen, toen blauwharige, genderverwarde klimaatwappies die de banden van uw SUV leeg lieten lopen en als kers op de appelmoes vaker wel dan geen boze boeren op de snelweg. Ze moesten ons wel hebben.

Die eerste twee zaken zijn nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Ja. de benzineprijs is iets gedaald (nu de diesel nog), maar de ‘onvrijwillig celibate Porsche-besmeurders’ laten nog steeds banden van milieuvervuilende auto’s leeglopen. Alleen van die boeren hebben we voorlopig geen last meer. Dat is alvast iets!

Geen boze boeren op de snelweg

Zoals je alleen niet weet als je jaren in een kelder in Ruinerwold hebt gewoond, zijn de boeren boos op de regering. Die willen dat de uitstoot van stikstof wordt teruggedrongen en de boeren voelen zich daarop aangevallen. Ze zijn bang dat ze hun bedrijven moeten sluiten en daarom werd er flink gedemonstreerd.

Alleen lijkt er nu toch schot in de zaak te zijn gekomen, Farmers Defence Force denkt de oplossing voor deze problemen te hebben. In plaats van met een omgekeerde Nederlandse vlag de A12 te gaan blokkeren, hebben ze een eigen plan geschreven dat ze aan de verantwoordelijk minister gaan presenteren.

Boeren kiezen de diplomatieke weg

Dus hebben de boeren de diplomatieke weg gekozen en kunnen ze de trekkers voorlopig thuislaten. Op het land dus, waar ze horen. Dat betekent dus lekker in de reguliere file staan zo ’s ochtends naar het werk en da’s toch fijner dan in dezelfde file die door een boze boer is veroorzaakt.

Overigens is de verwachting dat het kabinet niet zo veel met de plannen van FDF gaat doen. Zij gaan naar verwachting liever mee in het rapport van Johan Remkes en nemen de diplomatieke poging van de boeren dus voor kennisgeving aan.

Maar hee, voorlopig staan er even geen trekkers op de snelweg. Geniet ervan zolang als het duurt!