Wat kost dat nou, zo’n Ferrari one-off?

Ferrari vertelt nooit wat one-offs gekost hebben, maar we zijn nu toch de prijs van de kersverse SP-8 te weten gekomen.

Als je een Ferrari kunt kopen is dat leuk, maar je hebt het pas écht gemaakt als je een unieke Ferrari kunt laten ontwerpen voor jou alleen. Ferrari is de moeilijkste niet (eigenlijk wel, maar dat terzijde) en maakt dit gewoon mogelijk. Als je maar genoeg betaalt. En al een stuk of 80 Ferrari’s in je garage hebt staan.

Maar wat kost zoiets dan? Eerder deze week werd de nieuwste one-off van Ferrari onthuld (de SP-8), maar daarbij werd geen prijskaartje vermeld. Gelukkig kunnen we nu alsnog antwoord geven op deze prangende vraag.

We (lees: hoofdredacteur @michaelras) zijn namelijk op bezoek bij Finali Mondiali op Mugello. Dit is het feestje waarmee Ferrari het einde van het Corse Clienti-seizoen viert. Op dit evenement is de kersverse Ferrari SP-8 in het echt te bewonderen.

Daarbij werd ook verteld wat deze auto gekost heeft. Hou je vast… €8 miljoen. Dat valt eerlijk gezegd nog reuze mee. Een Rolls-Royce Droptail kost namelijk 24 miljoen. En dat is niet eens een one-off, maar een four-off.

Vergeleken met de basisauto is het natuurlijk wel duur. Onderhuids is de Ferrari SP-8 ‘gewoon’ een F8 Spider. De auto moet het puur hebben van zijn koetswerk. Maar dat is ook het idee van coachbuilding.

Je vraagt je wellicht nog af wat de auto links naar de SP-8 is. Dat is ook een one-off: de KC23, die in juli werd onthuld. Deze auto lijkt gebaseerd op een SF90, maar is in werkelijkheid een 488 GT3. Deze one-off mag dus niet de openbare weg op.

Wat de Ferrari KC23 gekost heeft? Dat zijn we nog niet te weten gekomen, maar deze is hoogstwaarschijnlijk duurder dan de SP-8. De KC23 heeft namelijk actieve aerodynamica en vleugeldeuren die speciaal voor deze auto ontwikkeld zijn. Dat zijn waarschijnlijk vrij prijzige opties.