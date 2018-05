Hoeveel dok jij voor een 964 van de familie Porsche?

Man man man...

Grasduinen door alle hete okkazies die Duitsland te bieden heeft behoort tot de vaste dagbesteding van iedereen bij autoblog. Een niet nader te noemen collega vond zodoende onlangs deze Porsche 964 op mobile.de. Spoiler alert: het was niet @casperh, want deze dappere durfal heeft namelijk zijn zinnen gezet op een swekkerige 996.

Net als de 996 nu, was de 964 ooit niet de meest geliefde 911. De doorontwikkeling van het 911 G-model had niet de originele sfeer van de oervader, maar ook niet de svelte gladde koets van de 993. De jaren hebben de 964 echter goed gedaan, wat zich helaas ook vertaalt in torenhoge prijzen. Doch net als mensen die Andrelon shampoo gebruiken, maakt de aanbieder van deze Tannengrüne 964 het wellicht iets té bont.

455.000 Ekkermannen wil hij namelijk hebben voor de Elfer. Waarom? Omdat de auto naar verluidt ooit eigendom was van de familie Porsche. Als zodanig is het de eerste 964 die destijds in Oostenrijk geleverd is. Al deze claims kunnen uiteraard bewezen worden, althans, aldus de verkoper. En dat de Porsches groen wel graven dat weten we al. Desalniettemin is het een flinke bak geld. Teveel geld?