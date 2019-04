Deze handgeschakelde BMW is retrotastisch

En voorzien van achterwielaandrijving. Zoals het hoort.

Elk merk heeft zo zijn favoriete layout. Dankzij wettelijke regelgeving is het niet altijd mogelijk om het toe te passen, maar je kunt bij Porsche nog terecht voor een zescilinder boxermotor, bij Audi voor een vijfcilinder en bij BMW voor een zes-in-lijn. Traditioneel zijn de Beiers er van overtuigd dat een zes-in-lijn in combinatie met achterwielaandrijving de beste layout is en daar hebben ze een punt.

Naast auto’s maakt BMW ook motorfietsen. Ook bij BMW Motorrad hebben ze hun favoriete layout. Een tweecilinder boxermotor met cardanas is zeer kenmerkend en typisch BMW. Wat ook typisch BMW Motorrad is, is het degelijke imago. Denk aan Volvo’s op twee wielen en je zit er dichtbij. BMW Motorrad is al een tijdje dat degelijke imago van zich af te schudden. Denk aan de bloedsnelle K1300S of de extreme HP4, je weet wel: de heftige variant van de niet misselijke S1000RR.

Naast snelweg en circuitmonsters heeft BMW Motorrad ook een lijn van retro-modellen. Het nieuwste concept van BMW Motorrad in samenwerking met Revival Cycles lijkt het beste in dat hoekje te passen. De creatie heet de BMW Birdcage Boxer en aan die naam is niets gelogen, het open frame vertoond grote overeenkomsten met een ‘vogelkooi’, net zoals bij bijvoorbeeld de Maserati Birdcage.

Naar het schijnt is de motor er om een nieuwe generatie van langsslag boxermotoren te introduceren. Een langeslagmotor (de slag is groter dan de boring) is de perfecte keuze voor veel koppel. De birdcage bestaat uit 134 titanium stangetjes die aan elkaar gelast zijn. Veel informatie laat BMW nog niet los, behalve dat de motorfiets dit jaar nog officieel aan het grote publiek getoond gaat worden op de Handmade Show in Austin Texas.