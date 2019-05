Steeds meer Nederlanders behalen het motorrijexamen

De charme van een tweewieler wint aan populariteit.

Hoewel je hier op Autoblog voornamelijk autonieuws zal lezen, kan het gebeuren dat je regelmatig stuit op nieuws met betrekking tot motorfietsen. Dit is geen toeval natuurlijk. In Nederland groeit zelfs de algemene interesse naar motoren. Dat zie je weer terug in de cijfers.

Ons land telt met 740.129 motoren een record aantal geregistreerde motorfietsen. Daarnaast zijn er 1.451.008 mensen met een motorrijbewijs. Dat blijkt uit cijfers die BOVAG heeft gedeeld. Dat komt neer op 8,04 procent van de Nederlandse bevolking. De meeste motormuizen zijn te vinden in de provincie Zuid-Holland, met 250.902 mensen met een motorrijbewijs. Daarna volgen Noord-Brabant (233.093), Noord-Holland (225.119) en Gelderland (194.225). Drenthe is koploper wat betreft mensen met een motorrijbewijs. 11,5 procent van de inwoners hebben er een.

Het aantal geslaagden neemt eveneens toe. Vorig jaar wisten 28.743 mensen te slagen voor het motorrijexamen. Dat is 5,6 procent meer in vergelijking met 2017, aldus BOVAG op basis van CBS-cijfers. Sinds aanpassingen aan het examen sinds 2013 stijgt het aantal geslaagden jaar op jaar. Vroeger waren er nog twee soorten motorrijbewijzen. Een examen voor lichte motoren en een examen voor zware motoren. Sinds 2013 zijn er drie categorieën. Deze aanpassing heeft ervoor gezorgd dat het aantal mensen met een motorrijbewijs meer toeneemt dan ooit tevoren.