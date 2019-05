Koop deze Kever met 33.000 km van de eerste eigenaar

Kijk, daar kun je nog even mee vooruit.

Auto’s hebben een maximale levensduur. Helemaal financieel gezien. Op een gegeven moment kosten de onderdelen en reparaties meer dan dat de auto waard is. Dus na een jaartje of 15 tot 20, nu 7 eigenaren en een tonnetje of 3 op de klok vind een auto zijn weg naar eeuwige verroeste jachtvelden.

Natuurlijk zijn er voldoende auto’s die worden gepreserveerd. Dure sportwagens, exclususieve limousines en eandere exoten kennen een aanzienlijk langere levensduur. Sterker nog, het gros wordt veelal gestald in omstandigheden waar een Utrechtse student jaloers op is: schoon, gestoffeerd, warm en droog. Een Ferrari 250 GTO, Rolls-Royce Silver Wraith of Porsche 911 Carrera RS 2.7 zul je nog tegen komen. Maar de gewone gebakje? Op een sportieve variant zie je die bijna niet meer.

Maar niet getreurd! We hebben er eentje voor je gevonden. Het betreft een heuse Volkswagen Kever 1200. De auto komt uit 1973 en is gespoten in de typische jaren ’70-tint: oranje. Dat was toen nog gewoon een heel normale kleur voor op je vehikel.

Natuurlijk kom je weleens een Kever tegen op de diverse internetsites, maar deze is net even wat bijzonderder dan de meeste. De auto is namelijk origineel Nederlands. Jazeker, deze auto is nog op de trein naar Pon in Leusden gebracht. Maar dat is niet het enige, de auto heeft maar één eigenaar gehad. Jazeker, je leest het goed. De vorige eigenaar was ook de eerste eigenaar. Interesse De advertentie bekijken kan door hier te klikken.