Hoeveel zou jij betalen voor een Ford Sierra?

Met 250 Euro was je er niet gekomen in dit geval.

Ah, de Ford Sierra. De Mondeo voordat de Mondeo bestond. In 1982 kwam deze D-segmenter op de markt als opvolger van de Cortina, een naam waar je als autoliefhebber waarschijnlijk warmer van wordt, dankzij de legendarische Lotus Ford Cortina. De Sierra daarentegen roept bij mij helemaal geen goede gevoelens op. Ik ken de auto vooral als het vervoer van de morsige TV-detective Jack Frost. Perfectere typecasting van een auto is zelden voorgekomen. Zowel de Sierra als de serie zijn niet per se dingen die je gezien moet hebben.

Desalniettemin was de Sierra een succesnummer voor Ford. In het Verenigd Koninkrijk neemt de auto nog steeds de tiende plaats in op het lijstje van meest verkochte auto’s. Zelfs na het eind van de productie (1993) bleven Ford dealers daar nog Sierra’s uit voorraad verkopen. De 1.299.993ste en laatste werd pas nieuw verkocht in 1995. Volgens betrouwbare bron wikipedia zijn daar echter nu nog slechts zo’n 4.000 stuks geregistreerd.

Het zou ons niet verbazen als een aanzienlijk aandeel daarvan bestaat uit RS Cosworth-modellen. Want jawel, ook van deze D-segmenter voor Jan Modaal bouwde Ford een aantal hete versies. Speciaal voor Zuid-Afrika werd bijvoorbeeld de XR8 gebouwd, een homologatie-special voor de toerwagenracerij met Windsor-V8 onder de kap. De bekendste snelle Sierra is echter ongetwijfeld de RS Cosworth, de voorloper van de latere Escort Cosworth, met een 2.0 liter turbo-tor onder de kap en een bouwsteiger op de kont.

Van de RS Cosworth werden er 5.545 gemaakt. Voor mensen die aan de verkeerde kant van de weg rijden had Ford echter nog iets specialers in de aanbieding: de Sierra Cosworth RS500. Als je alleen naar de pk’s kijkt, lijkt het verschil met de RS Cosworth klein: 225 pk in plaats van 204 pk dankzij een grotere turbo en intercooler. Maar de RS500, die ontstond in samenwerking met de Tickford Engineering Company, had nog meer troeven uit te spelen. De remmen waren beter, evenals de koeling van de motor. Tenslotte zat er nóg een extra spoilertje onder de toch al fors bemeten reguliere constellatie. Je kan immers nooit voldoende spoilers hebben. In racetrim leverde de RS500 tot zo’n 550 pk.

De naam hint er al naar: er werden slechts 500 exemplaren van deze über-Cossie gemaakt. En zoals we weten, vertaalt zich de combinatie tussen een auto die tot de verbeelding spreekt en zeldzaamheid tegenwoordig tot hoge prijzen. Zodoende werd de auto die je hierboven ziet in de gallery met iets meer dan 10.000 miles op de klok dan ook onlangs geveild voor 114.750 Pond (momenteel is elke Pond 1,10 Euro waard). Voorheen behoorde de auto volgens Silverstone Auctions toe aan een van de rijkste mensen ter wereld. Bernie misschien? Enfin, zou jij een Sierra kopen voor dit geld, of hang je liever een Windsor-V8 in een Sierra-barrel dat je voor 100 Euro koopt bij een sloperij?