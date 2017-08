Zo praat Ross Brawn over de F1-motor van de toekomst

Harder, better, faster, stronger...

De huidige F1-motoren zijn vele fans een doorn in het oog. De efficiënte turbo-torretjes gekoppeld aan verschillende elektro-goodies zijn weliswaar hoogstandjes van techniek, maar het voorheen zo kenmerkende brute F1-geluid ontbreekt volledig. Het is inmiddels al een paar jaar geleden dat iets als dit door de dennenwouden van Spa reverbereerde:

.

Daarbij zijn de Power Units (PU) technisch zo ingewikkeld dat meedoen op het hoogste niveau zelfs voor partijen als Renault en Honda een uitdaging blijkt te zijn. Onafhankelijk motorenbouwers zoals we die vroeger nog weleens in de F1 zagen kunnen dat dus helemaal vergeten. Dit is vooral een doorn in het oog van de teams zonder fabriekssteun, want zij moeten als ze mee willen doen om de knikkers in principe zo’n 20 miljoen per jaar aan Mercedes of Ferrari overmaken voor een fatsoenlijke krachtbron. Je kan wellicht wat korting bedingen, maar daar staat dan vaak tegenover dat je een rookie in de maag gesplitst krijgt die de grote teams nog niet rijp achten voor het echte werk.

Er wordt al enige tijd gesteggeld over dit issue. Gevoelsmatig wil iedereen het brute geluid van de F1 terug, behalve wellicht FIA-baas Jean Todt die het belangrijker lijkt te vinden om de F1 groen en technisch relevant voor straatauto’s te houden. Maar er spelen ook competitieve belangen mee die een bepaalde factie aan de ene kant of juist aan de andere kant van de discussie kunnen plaatsen. Mercedes vaart bijvoorbeeld wel bij de huidige formule en geeft dat voordeel liefst niet zomaar uit handen. Red Bull daarentegen, dat voor haar motoren afhankelijk is van anderen, zou liever vandaag dan morgen andere PU’s in de F1 zien. Of Horner en co. ook zo’n problemen zouden hebben met het geluid als zij toevallig met de sterkste motor rond zouden rijden is nog maar de vraag.

Hoewel je Todt en de macht van de FIA niet moet onderschatten, lijkt Liberty Media’s technische honcho/henchman Ross Brawn door te willen drukken dat er meer naar de fans geluisterd moet worden. In gesprek met Motorsport-Magazin zegt Ross:

De fans missen het mooie geluid en de technologie doet ze niet zoveel. Ze zijn er niet van overtuigd dat de F1 deze techniek nodig heeft. Toen het idee voor deze motor opgegooid werd, waar stonden toen op de checklist beleving, sensatie en geluid? Aan al die dingen is niet gedacht.

Feitelijk een flinke sneer naar Brawn’s voormalig Ferrari-collega Todt dus. So far, so good. Maar helaas, dit is hoe ver het gaat voor wat betreft Brawn. Een spoedige terugkeer naar V8/V10/V12 motoren ziet ook hij niet zitten, al is het maar omdat de fabrikanten reeds zoveel uitgegeven hebben aan de huidige V6-machines:

Er bestaat een romantische visie dat we terugkunnen naar V10 of V12-motoren, maar ik denk niet dat dat kan. De uitgaven die de teams hebben gedaan aan de huidige generatie motoren zijn enorm. We willen daar niet een grote streep doorzetten en de testbanken nutteloos maken. Ik denk dat we dichtbij een oplossing zijn om onze doelen te bereiken zonder alles wat tot nu toe bereikt is met deze motoren te vernietigen.

Velen denken dat dit inhoud dat het elektrische gebeuren van de krachtbronnen aangepast wordt. De MGU-H unit zou het veld moeten ruimen voor een simpeler KERS-systeem, zoals eerder werd gebruikt vanaf seizoen 2009. Brawn wil zich daar echter niet op vast laten pinnen:

Er kristalliseert zich langzaam een richting uit waar we naartoe gaan, maar volgens mij hebben nog niet alle partijen al hun argumenten op tafel liggen. Ik heb zelf wel een idee wat we met de motor zouden moeten doen, maar misschien komen er nog argumenten op tafel waardoor we alsnog een andere richting in kunnen slaan.

Tsja, of we nu écht enthousiast worden van deze woorden? Het uitgangspunt klinkt mooi, maar een motor met een stofzuiger erop blijft een motor met een stofzuiger erop. Het goede nieuws is dat we wellicht niet tot 2021 hoeven te wachten om een oordeel te vellen. Brawn zegt dat er dan een nieuwe motor-formule móet zijn, maar als het in goed overleg eerder kan, dan graag. Er gaat al een tijdje het gerucht rond dat de nieuwe krachtbronnen er ‘al’ in 2020 zouden kunnen komen.