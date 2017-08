Dit is de uitlaat strategie van Porsche

Hoeveel uitlaten heb je op je auto? En welke vorm hebben ze? Dit zijn belangrijke issues om de pikorde te bepalen op 's heeren wegen. Vandaag in deel 1 van deze nieuwe serie: Porsche.

Met name de Duitse merken gebruiken uitlaten al sinds jaar en dag om de oplettende toeschouwer te vertellen wat voor vlees ze in de kuip hebben. Vroeger was dat allemaal wat simpeler dan vandaag de dag. Zag je een BMW met een enkele pijp voorsorteren bij het stoplicht? Geen zorgen, een vierpittertje die kan je makkelijk hebben. Als er een dubbele pijp onder de bumper uitstak zou het al wat lastiger kunnen worden, want dat duidde op een zes-in-lijn. Twee keer twee pijpen? Vergeet het maar, van die Mx win je niet, tenzij je een dikke Porsche hebt.

Tegenwoordig is het allemaal wat ingewikkelder, niet zelden plakken merken vier eindpijpen onder een vierpitter. Het onderscheid wordt niet meer zozeer gemaakt op basis van het aantal cilinders onder de kap, maar op basis van vermogen. Ook bij de toko van wijlen Ferdinand hebben niet alle monniken gelijke kappen. Opdat je het overzicht niet kwijtraakt, een bloemlezing:

718 Boxster/Cayman



Bij deze modellen is het allemaal nog relatief simpel. Bestel je de Boxster/Cayman zonder ‘S’, krijg je een enkele, trapezium-vormige eindpijp in het midden van de auto. Bestel je de ‘S’, dan worden het twee gecentreerde pijpjes. Helaas kan je op de reguliere Boxster/Cayman wel optioneel kiezen voor een uitlaat die lijkt op die van de Boxster/Cayman S…maar ja, dat laten we verder maar even buiten beschouwing om niet totaal de draad kwijt te raken in dit artikel.

991 911

Maar liefst 21 verschillende versies biedt Porsche momenteel aan van de 911. Onmogelijk om daarin nog het overzicht te bewaren zou je zeggen. Toch valt het -relatief- gezien mee, want Porsche in redelijk consistent op het vlak van uitlaten. De Carrera heeft in alle gevallen standaard twee trapezium-vormige uitlaten aan weerszijden van de achterkant. De Carrera S heeft standaard een dubbele pijp aan weerszijden van de achterkant. De Carrera GTS heeft sinds de facelift van de 991 de Keveresque dikke stortkoker aan beide kanten, ergens halverwege het midden van de auto. Het maakt verder niet uit of je kiest voor de coupé, cabrio, Targa en voor vierwielaandrijving of achterwielaandrijving. De Carrera coupé heeft dus dezelfde uitlaat als de Carrera 4 cabrio, et cetera.

Dat is al voldoende om van 15 versies de uitlaat uit je hoofd te leren. Maar dan zijn er nog zes over, te weten de turbo en turbo S als coupé en cabrio, de GT3 en de GT2 RS. Voor de turbo en turbo S geldt wederom dat zowel de coupé als cabrio varianten dezelfde uitlaten hebben. Zowel de turbo als de turbo S hebben daarbij eigenlijk dezelfde vorm uitlaat! In dit geval zijn dat twee trapezium-vormige stortkokers aan beide kanten. Het enige verschil tussen beide versies is dat ‘ie op de turbo chroom-kleurig is en op de turbo S zwart.

Dan zijn er nog de GT3 (rijtest) en de GT2 RS. Voor beide geldt dat Porsche voor deze modellen al generaties lang dezelfde uitlaat-situatie hanteert. De GT3 heeft twee snerpende ronde pijpjes die doen denken aan die van de Boxster/Cayman S in het midden van de auto en de GT2 RS twee joekelige enkele stortkokers aan weerszijden van de auto.





Panamera

Helaas bouwt Porsche naast de 718 en 911 ook nog andere modellen, zoals de Panamera. De basis-panamera, Panamera 4 en Panamera 4 E-Hybrid hebben allemaal een grote trapezium-vormige uitlaat aan beide kanten. Hetzelfde geldt voor de langere Executive varianten en de Sport Turismo. Vierwielaandrijving of niet maakt ook in dit geval niet uit.

De Panamera 4S modellen hebben allemaal een dubbele ronde uitlaat aan beide zijden van de auto. Dat geldt dus ook voor de diesel-variant van de Panamera, die immers 4S diesel wordt genoemd.

Tenslotte zijn er nog de Panamera Turbo’s. Ongeacht welke je kiest hebben deze een dubbele trapezium-vormige uitlaat aan beide kanten van de auto. Dat geldt dus ook voor de Turbo S E-Hybrid.

Al met al is het uitlaat-programma van de Panamera dus goed in lijn met dat van de 911.



Macan

Moeten we de SUV’s ook behandelen? Ach, doe toch maar voor de volledigheid. De basis-Macan met heuse VAG-vierpitter onder de kap krijgt ook hier een enkele, grote, trapezium-vormige uitlaat aan weerszijde van de auto.

De Macan S en Macan S diesel hebben een dubbele ronde pijp aan beide kanten.

De volgende stap op de ladder heet de GTS, deze heeft dezelfde setup als de S-modellen, maar dan met een zwartkleurige uitlaat in plaats van chromen sierstukken.

Een opmerkelijke deviatie van de norm zien we bij de Macan Turbo. De normale variant heeft weliswaar de dubbele trapezium-vormige uitlaat die we kennen van de andere Porsche Turbo-modellen, maar de versie met Performance Package heeft twee dikke ronde eindstukken aan weerskanten.

Cayenne

Last but not lea…Oké misschien wel least: de Cayenne! Het basismodel heeft -je raad het al- een enkele enorme trapezium-vormige stortkoker aan beide kanten.

We hebben het in dit geval dan alleen over de basis-diesel, want het benzine-gamma trapt af met de Cayenne S. Er is geen ‘S-loze’ Cayenne op benzine meer leverbaar. Alle ‘S’-modellen hebben een dubbele ronde eindpijp aan weerszijden van de auto. Dat geldt ook voor de Cayenne S Diesel en de Cayenne S E-Hybrid.

Net als bij de Macan GTS heeft de Cayenne GTS dezelfde setup als de respectievelijke S-modellen, alleen dan met zwarte eindstukken.

De uitlaten van de Cayenne Turbo en Turbo S tenslotte zijn in lijn met de Macan Turbo en Macan Turbo Performance Package. De Cayenne Turbo heeft de bekende trapezium-vormige uitlaat, de Cayenne Turbo S twee joekelige ronde cementstorters aan weerzijden van de bumper.

Conclusie

Zo makkelijk als vroeger is het wellicht niet meer, maar als je goed oplet valt er toch behoorlijk wat lijn te ontdekken in de uitlaat strategie van Porsche. Zie je een enkele trapezium-vormige uitlaat (al dan niet aan weerszijden van de auto)? Dan hoef je je niet per se veel zorgen te maken bij het stoplicht. Enger wordt het als er vier trapezia onder de bumper van de auto naast je uitsteken. Lees het nog even rustig na en knoop het goed in je oren, want je ego kan er van afhangen.