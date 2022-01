F1 lost @willeme af als grootste afnemer van BBS velgen

Collega @willeme kan met een gerust hart een setje HRE’s bestellen. BBS is namelijk niet meer afhankelijk van zijn klandizie, nu de F1 grootverbruiker wordt.

Een van de grootste -har har- veranderingen in de F1 volgend jaar, is de overgang van de oude 13″ velgen naar 18″ pornojetsers. Of er een goede reden is om dat te doen vanuit een standpunt van prestaties durven we te betwijfelen. Stiekem betekent een grotere velg immers ook gewoon meer (onafgeveerd) gewicht. Techneut James Allison vermoedt in ieder geval dat het om snel te gaan gewoon ‘slechter’ is. Maar ja, commercieel is het wel interessant, dus gebeurt het.

De tijd dat een 13″ velg nog onder bleppers werd geschroefd, is de tijd van de Opel Kadett C GTE. Op de parkeerplaats bij de McDonald’s word je tegenwoordig echter weggestuurd met minder dan 18″. Voor velgen- en bandenfabrikanten was de F1 daarom minder interessant geworden. De vette nieuwe wielen maken daar -zo hopen de FIA en de FOM natuurlijk- verandering in.

Toch is het (vooralsnog) niet zo dat we een nieuwe banden- en velgenoorlog krijgen tussen verschillende fabrikanten. Pirelli blijft de enige leverancier van rubber en inmiddels is bekend geworden dat BBS alle teams velgen gaat leveren. Dit favoriete merk van @willeme was een tijdje geleden nog/weer failliet, maar heeft dus wel de F1 als klant gescoord (en/of als marketingplatform).

Nou roept dit wellicht de vraag op ‘maar wie leverde voorheen dan de wielen?’. Wel, dat mochten de teams helemaal zelf besluiten. En niet iedereen koos voor dezelfde optie. Opvallend genoeg was BBS in 2021 geen hele populaire keuze. Alleen het team van Aston Martin reed met velgen van het Japans-Duitse merk. Williams deed het met wielen van AppTech (een merk van de Ronal Group) en McLaren met Enkei. De rest van de teams en daarmee de grote meerderheid, koos voor de swag van OZ Racing.

Maar nu moet iedereen (behalve Aston) dus overstappen naar de premium velgenfabrikant die vaker failliet gaat dan de gemiddelde Britse producent van sportwagens. Opvallend is dat het merk ook de wielen gaat leveren voor de NASCAR-serie, dat dit jaar ook met een nieuwe set regels losgaat. Gouden tijden voor BBS, of het begin van het volgende faillissement? De tijd zal het leren…

Wat is jouw favoriete auto om een paar BBS honingraatjes onder te monteren? Laat het weten, in de comments!