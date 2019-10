Hoezee, een nieuw hypercarproject vanuit de woestijn

Na Devel en W Motors wil nog iemand ons warm maken met heftig spul.

Dubai, de stad waar rijkdom geen grenzen kent. Waar je slechts een tikkeltje boven de Modaalnorm hoeft te zitten om een groot huis met dito auto’s te bezitten. Wat opvalt is dat het gros van die dure speeltjes allemaal geïmporteerd wordt. Dubai mag dan genoeg geld hebben om buitenlandse R&D divisies voor hun ontwerpen te laten opdraaien, maar helemaal op het gebied van auto’s is het niet een land der grote autoproductie. Wat komt er dan wel uit Dubai? De eigenaar van W Motors (het is een Libanees bedrijf met Dubais geld) en Devel. Twee miljoenenauto’s die alleen de vermogende burger kan (en wil) bezitten.

Je zou zeggen dat een ietwat betaalbare auto met een premium insteek (of een gouden wrap) iets is waar de Verenigde Arabische Emiraten aan willen werken. Echter, in plaats daarvan komt er een derde hypercarfabrikant. Het merk heet Ajlani Motors en het enige wat we weten is dat hun logo bestaat uit een Fabergé-ei, bewaakt door gouden draken. Zie dat maar als een hint: verdere specs zijn er (nog) niet.

Aan de teasers kun je eigenlijk al zien dat dit een heftig ding wordt. Op de paar procent die we zien van de hypercar zitten al meer heftige vouwtjes en lijntjes dan menig jaren ’80 supercar. We zijn erg benieuwd wat er voortvloeit uit dit bijzondere project.