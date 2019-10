Chevrolet vergroot lucratieve korting op de Camaro

Het enige wat je moet doen is ontrouw zijn.

Marketing, sommige producten worden erdoor gemaakt of juist gekraakt. Soms ben je onbedoeld grappig. Soms bedoeld ongrappig. Soms ben je een raar mannetje met een grote muil en zorg je ervoor dat weldenkende mensen met een grote boog om zwarte blikjes energiedrank heen lopen. Maar, ook dat zorgt ervoor dat de naam van datzelfde energiedrankje weer overal in de media naar boven komt drijven. Wij maken ons daar vandaag even niet schuldig aan.

Chevrolet heeft namelijk een leuk stukje marketing wat we leuk genoeg vinden om wél even onder de aandacht te brengen. Op de Camaro, opvallend genoeg een legendarische naam die op papier geen marketing nodig heeft. Toch is er één doorn in het oog van GM: hun rivaal, Ford. Net zoals de Camaro verkoopt Ford nog steeds of alweer de Mustang als een moderne muscle car. De auto’s zijn op papier vergelijkbaar, op een manier dat een Samsung Galaxy S10 en een iPhone 11 Pro vergelijkbaar zijn. Door diepgewortelde concurrentie tussen twee grootmachten zit er een wereld van verschil tussen de twee uitersten.

Een term die dan veel gebruikt wordt is ‘overlopen’. Ineens vinden dat het genoeg is en van ‘team’ veranderen. Stel nou dat je net je Samsung hebt verkocht voor een iPhone en op meer fronten de concurrent wil proberen. Voor Mustang-eigenaren is er goed nieuws: doe dat in de VS. Als je nu switcht van team Mustang naar team Camaro, krijg je van GM een warm onthaal in de vorm van een aanschafkorting. Dat was 2.500 dollar en wordt nu verhoogd naar 3.000 dollar.

Dat betekent dat je nu een Chevrolet Camaro (de basisversie) voor 23.000 dollar kunt kopen in de VS. Snel omgerekend is dat ongeveer 20.800 euro. Oké, dan krijg je de viercilinder en niet de blubberdikke V8 die de Camaro een lekkere old school muscle car maakt, die gaat met de korting zo’n 35.000 dollar kosten. 31.000 euro voor een Vee Eight Motor. Je bent haast gek als je het niet doet. Het gaat overigens om een Mustang die je al 30 dagen in bezit hebt en afbetaald hebt. Ga dus geen niet-afbetaalde lease-Mustangs inleveren: geen Camaro voor jou.

We realiseren ons dat 3.000 dollar geen wereldbedrag is, maar het werkt: we schrijven weer over de Camaro. En de Mustang. Die je overigens via officiële kanalen wél gewoon hier kunt krijgen. Wel bereid zijn om meer dan 100.000 euro af te tikken voor de V8-versie.