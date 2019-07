Hoezee, er is nog een beetje hoop voor BMW

Hoop sterft het laatst.

Het zijn pittige tijden voor BMW. Na een glorieuze periode van epische producten en commercieel succes, is de oude concurrent Mercedes (Daimler) de Münchenaren weer voorbij gestreefd, zowel qua verkoopcijfers als qua marktwaarde. Tegelijkertijd krijgt het merk van verstokte fans veel kritiek.

Op zich is dat ook wel logisch. Alsof BMW het erom doet worden alle heilige huisjes met de grond gelijk gemaakt. De legendarische zespitters zijn grotendeels vervangen door vierpitters. De nieren sluiten nu aan op de enorm gegroeide grille. Het simpele, elegante design van weleer heeft plaatsgemaakt voor 4.963 lijnen over de flanken. Ja, zelfs aan de Hofmeister-knik wordt steeds meer getornd. En dan is er ook nog die klap op de vuurpijl: de 1-serie met FWD. Fatality.

Sommigen zeggen dat deze kritiek alleen iets is voor conservatieve zeurpieten. Dinosauriërs met een grote waffel die te negatief zijn en toch niet horen bij BMW’s beoogde klantenkring. Of dat de harde waarheid is zullen we nooit weten. We kunnen simpelweg niet bepalen of BMW, als het door was gegaan met de kernwaardes van weleer, per jaar 2,5 of 1,5 miljoen units had weggezet in plaats van de kleine twee miljoen die ze nu doen. Noch kunnen we zeggen wat dan de winstmarge was geweest.

Wat we inmiddels wel weten, is dat er in de hoogste regionen van BMW kennelijk ook een paar van die verlichte geesten/dino’s (vul in wat je zelf wil) zitten die de huidige koers van het merk niet zien zitten. Huidig CEO Harald Krüger (53) poetst namelijk na 30 april 2020 de plaat. Dat wil zeggen: hij stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe vijfjarige termijn als head honcho. Lees: hij wordt vriendelijk naar de uitgang geëscorteerd. Een man in regenjas heeft ons namelijk ingefluisterd dat Der Harald het vertrouwen van de board al een tijdje kwijt was en de eer maar aan zichzelf houdt.

Hoe dan ook opent dit de deur voor een nieuwe grote leider om onze Adrian een beetje in toom te houden. Een man die alle schetsen ziet en die als hij iets ziet wat niet op een E46 lijkt ze in de prullenbak gooit terwijl hij gepassioneerd ‘NEIN!’ exclameert. Of die held er ook daadwerkelijk komt is de vraag, want de frontrunner voor de baan is momenteel Oliver Zipse (55).

Net als Krüger en diens voorganger Norbert Reithofer deden, bekleed Zipse nu de functie van hoofd productie binnen BMW. Meestal betekent dat dat we te maken hebben met een bonenteller. Geen verrassing, daar BMW eerder dit jaar een plan lanceerde om keihard in de productiekosten te snijden. Meestal wordt het product daar niet veel spannender of beter van…