Welke Grand Prix moet er van de kalender?

Er zitten 5 GP's op de schopstoel. Welke gaat en wie blijft?

De Formule 1 is niet alleen leuk vanwege de weekenden dat er daadwerkelijk geracet wordt, maar ook door alle heisa eromheen. Wat te denken van het Silly Season? Het is nu nog redelijk rustig wat dat betreft, maar als er straks de eerste overstap gemaakt wordt door een coureur, dan gaat de stoelendans van start.

Daarop moeten we nog even wachten, maar er is wel een andere strijd gaande. Het gaat in dit geval om de circuits waar de races plaatsvinden. Voor dit seizoen telt de kalender 21 races en dat zullen er, naar alle waarschijnlijkheid, niet meer worden. Zowel de teams als de coureurs vinden 21 eigenlijk al te veel.

Voor 2021 zijn er twee nieuwe GP’s bevestigd: die van Vietnam en Nederland. Dit jaar zijn er maar liefst 5 circuits waarvan het contract verlengd moeten gaan worden. We nemen de circuits even kort met je door:

GP Groot Brittanië

Kans om gecanceld te worden: nihil

Silverstone is een van de oudste circuits en geldt zo ongeveer als de bakermat van het autoracen. Silverstone kan dus buigen op een enorme historie. In de loop der jaren is de baan aangepast aan de snellere auto’s, maar veel bochten en natuurlijk de locatie zijn gelijk gebleven. De kans dat de GP van Groot-Briannië verdwijnt lijkt zeer onwaarschijnlijk. Britten zijn grote autosportfans en op dit moment zijn ze apostelen van de in bloedvorm verkerende Lewis Hamilton. Nog een belangrijk aspect is dat de GP van Groot-Britannië een thuisrace is voor veel teams. Alleen Ferrari (Italië) en Alfa-Romeo (Zwitserland) hebben hun basis niet in Engeland liggen. Nadelen aan de GP zijn er ook. Organisatorisch is het namelijk vaak een drama.

GP Italië

Kans om gecanceld te worden: nihil

Eigenlijk geldt voor de GP van Italië hetzelfde als die van Groot-Brittanië. Monza is doordruipt van historie en dient alleen op basis daarvan op de kalender te blijven. Er zijn immers al voldoende races op de kalender in landen die niets met de autosport te maken hebben. Nog een reden is uiteraard de layout van de baan. Het is de snelste Grand Prix van het hele seizoen. Hier gaat het bijna altijd om puur motorvermogen. Tevens is het natuurlijk de belangrijkste race voor de tifosi, alhoewel de Verstappen-fans deze race goed weten te vinden. Leuk weetje: sinds 1949 wordt de Italiaanse GP op Monza gehouden, met een uitzondering van het seizoen in 1980, toen werd er een uitstapje gemaakt naar Imola.

GP Mexico

Kans om gecanceld te worden: 50/50

De Grand Prix van Mexico is een van de races die pas later (in 2015) weer aan de kalender werd toegevoegd. Het is een uniek baan, niet in de laatste plaats vanwege de grote hoogte. Mede daardoor zijn de races net even wat anders dan normaal, het motorvermogen is minder doorslaggevend. Voor Verstappen betekende dat hij twee van zijn zes races in Mexico heeft gewonnen. Ook zit je qua spektakel bij het Autódromo Hermanos Rodríguez wel goed. De kans is aanwezig dat de race doorgang vindt, ligt voornamelijk aan de Mexicaanse overheid. Tegenwoordig is er een andere samenstelling van de regering en niet iedereen is fan van de geldverslindende Grand Prix.

GP Spanje

Kans om gecanceld te worden: groot

Tijdens de GP van Spanje dit seizoen kwamen de geruchten naar boven. Dit zou weleens de laatste race kunnen zijn geweest op de Circuit de Barcelona-Catalunya. Al sinds 1991 wordt de GP van Spanje hier gehouden. Ondanks dat er een zeer veelbelovende Spanjaard in de vorm van Carlos Sainz meedoet, zijn de fans verwend geweest met de twee wereldtitels van Fernando Alonso. Sinds hun volksheld niet meer meedoet, is er minder animo. Omdat het het zo lastig inhalen is op Barcelona, zijn de races niet altijd even leuk om te bekijken.

GP Duitsland

Kans om gecanceld te worden: zeer groot

Er is een periode geweest dat er niet één, maar twee Grand Prix’ in Duitsland werden verreden. Op de Nürburgring werd de GP van Europa verreden, terwijl op Hockenheim de Grand Prix van Duitsland gehouden werd. Dankzij de inspanningen van ene M. Schumacher werden de races zeer goed bezocht. Ondanks de aanwezigheid van Nico Hulkenberg, Sebastian Vettel en het team van Mercedes, krijgt de organisatie het maar niet voor elkaar om het stadion te vullen. In 2015 en 2017 werd de GP al overgeslagen.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer. Welk van deze Grand Prix’ mag van jou van de kalender verdwijnen? En welke moet juist blijven? En misschien nog wel belangrijker: waarom? We zien het antwoord graag tegemoet, in de comments.