Waarom de neus van de 7 Serie zo groot is

En is het een beetje een succes? Of zakken de verkopen compleet in?

Er zijn zo van die dingen waar iedereen een mening over heeft. Denk aan dingen als de opstelling van het Nederlands Elftal, het warme weer of de inzending voor het Eurovisie Songfestival. Daar valt het BMW-design ook onder. Tot 2000 was het vrij eenvoudig: alle BMW’s lijken op elkaar. Allemaal maken ze gebruik van dezelfde designkenmerken: Hofmeisterknik, wee nieren in de grille en klaar was je nieuwe BMW.

Toen was er altijd de kritiek dat BMW ‘één worst in verschillende maten’ verkocht. Daar viel op zich wat voor te zeggen, want met name de 3 Serie (E36/E46), 5 (E34/E39) en 7 Serie (E32/E38) lijken allemaal erg veel op elkaar. Dankzij Chris Bangle werd het onderscheid tussen de modellen véél groter, maar ging dit niet gepaard zonder controverses. Destijds begon dat met de BMW 7 Serie. Nu is het weer een 7 Serie welke onderwerp van discussie is.

De 7 Serie is onlangs gefacelift en de ‘Filemon Wesselink-behandeling’ is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Dan rijst natuurlijk de vraag: als iedereen het lelijk vindt, waarom doet BMW het dan? De Nederlandse BMW design-chef Adrian van Hooydonk doet tegenover het Australische Motoring een boekje open. Van Hooydonk geeft aan dat hij de kritiek opgemerkt heeft en dat het hem geraakt heeft. Wel kan hij uitstekend verklaren waarom de 7 Serie zo’n grote neus heeft mee gekregen.

Ten eerste is de BMW 7 Serie een grote auto, daar past een grote neus beter bij. De BMW X7 heeft ook een enorme grille. Bij de X7 is de kritiek iets minder, omdat de neus meer in proportie staat met de rest van de auto. Maar dat was niet de belangrijkste reden om de 7 Serie zo’n enorme gok mee te geven. Volgens BMW was het verschil tussen een 5 Serie en een 7 Serie veel te klein. Mensen konden het verschil niet goed zien. Vandaar dat BMW aan Van Hooyonk de opdracht heeft gegeven om grotere visuele veranderingen aan te brengen.

Van Hooydonk zegt dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te houden. De meeste kritiek over de nieuwe kwam vanuit Europa. Ondanks dat Europa de thuismarkt is, is het zeker niet de belangrijkste (lees: grootste) markt voor de BMW 7 Serie.

Met de 7 Serie is het altijd het lastigst geweest om aan iedereen zijn verwachtingen te voldoen. De klanten zijn compleet anders in China, de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en Europa. In Europa willen mensen niet opvallen. Men wil daar niet vertellen wat ze voor een auto betaald hebben. Daar houden ze van onopvallende auto’s in het zwart. De rest van de wereld is compleet het tegenovergesteld. Uiteraard is de auto ontworpen met Europa in het achterhoofd, maar het is niet de belangrijkste markt voor de 7 Serie.

Kortom, er zit dus gewoon een (goed) idee achter. Van Hooydonk moet leiding geven aan een enorm design team. De eisen komen natuurlijk bij BMW van bovenaf. Is BMW een beetje tevreden met de nieuwe 7 Serie? Absoluut. BMW heeft de productie van de nieuwe 7 Serie flink kunnen verhogen. Het model van ná de facelift is veel populairder dan voorheen. Volgens van Hooydonk zijn er ‘zeer blije mensen’ bij de fabriek.