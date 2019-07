Intrige: het verhaal achter de nep straf van Verstappen

Alles draait om ene Marc The Dark.

Het was zelfs terug te zien in onze data vorige week zondag. Tussen een uurtje of vijf ’s middags en een uurtje of acht ’s avonds bezochten nog meer mensen dan normaal onze gezellige website. Ik zou natuurlijk willen denken dat dat komt door mijn epische klikbeet-titels, maar in realiteit had het waarschijnlijk meer te maken met Max’ overwinning in de Grand Prix van Oostenrijk. En dan niet alleen dat heugelijke feit op zichzelf, maar vooral ook dat deze zege opeens onzeker was. De FIA wilde immers nog kijken of Max zich wel aan de regels had gehouden bij het passeren van Leclerc.

Dat proces duurde vervolgens veel te lang. Niet alleen voor de fans, maar ook voor de journalisten. Iedereen op de redactie verkeerde in opperste vorm van paraatheid om het verdict zo snel mogelijk te kunnen brengen, als het er eindelijk was. De gekte werd nog groter toen bleek dat er een nep-oordeel in omloop was, waarop te lezen viel dat Max vijf seconden straf zou hebben gekregen. Dat zou voldoende zijn geweest om de winst kwijt te raken. Zie hieronder een kopie van de nepper.

Zoals je kan zien, oogt het document met als timestamp 18:13 uur vrij legit. Ter vergelijking: hieronder zie je het uiteindelijke -echte- document.

Gelukkig hadden wij dankzij epische skills vrij snel door dat het eerste document toch nep was. Dit kan je met name zien aan het volgnummer op de nepper (35), plus de verwijzing naar de documenten 33 en 34. Dat waren oude documenten. Op de echte staat het nummer 50 en wordt verwezen naar de juiste voorafgaande documenten 46 en 47. Andere vooraanstaande journalisten hadden echter minder geluk/skills/een slechtere timing en schotelden hun volgers pardoes fake news voor. Maar hoe kon dat nu gebeuren?

Motorsport-Total dook in het mysterie en kwam uit bij een obscuur whatsapp-groepje dat een initiatief is van de FIA. In dit groepje zitten een aantal volgevreten journo’s met ongebreidelde access. De besluiten van de FIA worden in deze groep snel gedeeld en van daaruit verspreidt over het wereldwijde web. Op een of andere manier heeft echter ook ene -jawel- ‘Marc The Dark‘ zich in de groep weten te manoeuvreren. Je raadt het al: het nep document kwam van de hand van deze opper-troll.

Enkele journo’s in het groepje konden achteraf de humor wel inzien van deze actie, maar sommigen nemen zichzelf te serieus en roepen op Marc The Dark in de bak te gooien. Het waren overigens niet alleen journalisten die vielen voor het nep bericht. Ook Red Bulls Helmut Marko werd er in eerste instantie op geattendeerd. Naar eigen zeggen had de uitgenaste Helmut echter al snel door dat er iets niet klopte, al was het alleen maar omdat de FIA dit soort beslissingen altijd eerst aan alle partijen bekendmaakt alvorens een bericht de wereld in te sturen.

Man man man…Niet te vertrouwen gewoon, die journo’s en hun zucht naar kliks.