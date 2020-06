Hoezee! Jaguar gaat atmosferische zes-in-lijn bouwen

Jaguar gaat de beste motor van de wereld fabriceren.

Als dinosauriër leef ik dezer dagen tussen hoop en vrees. Hoe lang gaat het nog duren voordat de epische plofmotor een ding van het verleden is? Door moderne technieken wordt de pijn van het potentiële verdwijnen van de ICE wel steeds makkelijker te dragen. De gemiddelde verbrandingsmotor van tegenwoordig is immers een 1.0 driecilinder met een turbo en een stuk of zes partikelfilters. Vervolgens is die motor ook nog gekoppeld aan software die het laatste beetje ‘karakter’ uit de motor haalt op het altaar van de uitstootbeperking. Gaan we dit echt missen als dadelijk ‘alles elektrisch is’?

Waarschijnlijk niet. Maar ja, dan denk je weer aan de juweeltjes. Hoewel heftig bedreigde diersoorten, zijn er nog steeds. De V12 van Ferrari, de zespits boxer van de GT3, de V10 van Lamborghini, de LS V8 van de Corvette. Atmosferische juweeltjes met een pure vermogensopbouw en een heerlijke soundtrack. Ja, dat gaan warmbloedige benzinehoofden zeker missen.

Ook de zes-in-lijn hoort in bovenstaand lijstje thuis, maar zonder kunstmatige ademhaling is ‘ie al verdwenen uit nieuwe auto’s. Vruuuuuger kende we de krachtbron natuurlijk van talloze merken, waaronder BMW, Toyota, Mercedes, Aston Martin en Jaguar. De zes pitten zorgen voor een intrinsieke balans die smeuïger is dan een pot Calvé pindakaas in een kuiltje jus.

Voor liefhebbers van de motor is er nu goed nieuws. Jaguar gaat ‘m namelijk weer maken. Er is helaas wel een caveat. Ze maken ‘m alleen voor mensen die een klassieke Djèk hebben. Het gaat om de XK motor met een inhoud van 3.8 liter. Je moet bewijzen dat je een auto hebt waar dit blok bij past voordat je ‘m mag kopen. In dat geval bedraagt de prijs 14.340 Pond. Een jaar garantie is bij de prijs inbegrepen.

De verwachting is dat niet alleen mensen met een stilstaande Jaaaaaaag interesse hebben in de motor. Ook mensen die een auto hebben die wel loopt (alle oude Jags werken toch?) zouden weleens kunnen opteren voor de nieuwe oude krachtbron. Zo kunnen ze hun originele motor sparen en toch rijden met hun auto. Klinkt een beetje omslachtig, maar ja, klassiekers zijn geld waard. Voor de matching numbers snobs geeft Jaguar klanten verder nog de optie om de motor te voorzien van hetzelfde nummer als hun chassis. Althans, niet helemaal natuurlijk: naast het nummer staat een asteriskje in het metaal gekerfd. Koop dan?