Tesla gaat voor afzetrecord in Q2 ondanks Corona

Ondanks tegenslag stevent Tesla volgens sommigen op een afzetrecord af in Q2 van 2020.

Het is allemaal kommer en kwel in de autowereld. De automarkt toonde sowieso al wat tekenen van ‘afkoeling’ en toen kwam daar opeens het Coronavirus overheen. Verkopen zijn ingestort, aandelenkoersen ingezakt en tienduizenden mensen ontslagen. Alle merken voelen de pijn. Of nou ja, bijna alle merken dan. Tesla gaat namelijk nog steeds als een speer.

Goed, om te zeggen dat Tesla geen last heeft gehad van het Coronavirus is natuurlijk een leugen. Zoals we zelf ook bericht hebben, lag Tesla’s fabriek in Freemont bijvoorbeeld een tijdje stil op last van de regering. Een verordening waar ome Elon zich overigens slechts gedeeltelijk aan gehouden heeft. Bij het sluiten ging hij stiekem nog even door en bij de opening was hij er te vroeg bij. Zo stal Musk een dikke week extra tijd, wat hem een paar honderd miljoen aan kosten bespaart.

De druk staat er dan ook dik op bij de Muskias. In de afgelopen drie opeenvolgende kwartalen wist Tesla zowaar een (piepkleine) winst te noteren. Mocht Tesla erin slagen ook dit kwartaal zwarte cijfers te schrijven, ligt opname van het aandeel TSLA in de S&P500 in het verschiet. Dat zou volgens hoopvolle Tesla investeerders vrijwel automatisch een nieuwe stijging van het aandeel veroorzaken. Grote investeringsfondsen moeten dan namelijk het aandeel opnemen in hun portefeuille. Dat creëert vraag naar het aandeel en…enfin, je begrijpt het, Tesla naar de sterren en daar voorbij.

Alleen ja, dat vooruitzicht op winst in Q2, dat hadden velen al opgegeven. Ondanks de boost van verkopen in China leek de vraag naar Tesla’s toch ook ernstig aangetast door Corona. En zelfs als er vraag is, moet je de auto’s kunnen bouwen en afleveren. Beursanalisten verwachtten dat Tesla dit kwartaal maar zo’n 60.000 tot 70.000 auto’s zou afleveren. Dat is een daling van 25 procent ten opzichte van vorig jaar.

De fanb0iZ van kwaliteitspublicatie Elektrek hebben van hun bronnen echter ander nieuws gehoord. Elon heeft laatst de troepen nog eens op scherp gezet en Tesla zou bezig zijn aan een ongekende afleverwoede in juni. Er zouden in Amerika al 50.000 auto’s zijn afgeleverd deze maand, met nog eens 10.000 auto’s onderweg. Cynici zullen zeggen dat het helpt dat Tesla de achterbank niet vastschroeft. Maar soit, het totaal voor Q2 zou daarmee na een slect april en mei alsnog uit kunnen komen om en nabij het vorige Q2 record (2019) van 95.200 units.

Mocht Tesla deze mijlpaal inderdaad halen én daarbij op papier winst noteren wint Elon dus wederom. Denk jij dat het ‘m gaat lukken?