Scoor deze BMW Alpina met 432.653 KM op Marktplaats

Deze Alpina sleeper met ervaring is lekker goedkoop binnen te tikken op Marktplaats.

Hoezee, het is weer tijd voor een dikke BMW. In het gegoede Naarden staat namelijk een blubberdikke youngtimer te koop met V8 onder de kap. Op zich al leuk, maar nog leuker als de auto in kwestie in diens jonge leven Buchloe heeft aangedaan. Jawel, we hebben het hier niet zomaar over een BMW, maar over een heuse Alpina! In dit geval gaat het om precies te zijn over een blauwe E39 B10 4.6 Touring.

De E39 komt zoals bekend uit de tijd van peak BMW. Mercedes had onder leiding van Jürgen Schrempp besloten gezapige roestbakken te bouwen. Audi was nog op de weg naar boven (om later weer terug te vallen). Maar BMW had het dik voor elkaar. De styling, de motoren, de zachte interieurs, de rij-eigenschappen, alles was on point. Relatief ten opzichte van de concurrentie had BMW nooit zo’n voorsprong als in de tijd van de E46-E39-E38. Sommigen menen zelfs dat ook BMW zelf later nooit meer heeft kunnen tippen aan die tijd.

Tsja en als de standaardmodellen al zo goed zijn, dan profiteren de Alpina’s daar alleen maar van mee natuurlijk. Hoewel, met de E39 B10 nam Alpina in sommige opzichten een beetje gas terug ten opzichte van de E34. De Alpina E34 B10 Bi-Turbo was een legende. Op dat moment was het de snelste sedan ter wereld, hoewel @willeme de (eveneens epische) Opel Lotus Omega liever de eer toedicht. De M5 van BMW zelf stond zelfs een beetje in de schaduw van de Alpina.

Bij de E39 generatie leek Alpina een andere route te varen. De extreme Bi-Turbo kreeg geen opvolger. En de ‘gewone’ B10 was meer een opgevoerde luxe 540i dan een concurrent voor de M5. Maar ja, niet getreurd, met 340 pk kom je nog steeds wel van je plek. En je kon bij Alpina natuurlijk opteren voor de Touring, terwijl BMW de E39 M5 alleen als sedan aanbood.

Optisch kon je zo’n Alpina zo decent maken als je zelf wilde. In het donkerblauw van deze Touring zonder de typerende Deko Set lijkt het net een 528i. Zeker ook omdat de auto momenteel op een fraai setje styling 33 velgen staat. Op een van de plaatjes bij de advertentie staat ook een setje klassieke Alpina velgen. In de advertentie staat echter nergens of die bij de deal inbegrepen zijn, of dat je er 50 Euro extra voor moet betalen. Dat zal je moeten overleggen met de importboer Gooische Wielen, die de Fünfer aanbiedt op Marktplaats voor 6.500 Ekkermannen.

De bescheiden prijs heeft met name te maken met de indrukwekkende kilometerstand van 432.653 kilometer. Deze zijn niet geheel ongemerkt voorbijgegaan, de Bimmer heeft hier en daar wat gebruikssporen. Op het oog niet direct onoverkomelijke dingen, hoewel (troebele) engeloogjes op een prelift natuurlijk niet mogen. Volgens de verkoper is de historie aanwezig, dus je kan zelf op onderzoek naar eventuele grotere problemen. Koop dan?