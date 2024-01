Hoge motorkap verantwoordelijk voor dode voetgangers

Uit brekend onderzoek blijkt dat vehikels met hoge motorkappen verantwoordelijk zijn voor dode voetgangers.

De auto is uiteraard een geweldige uitvinding die de mensheid extreem veel gebracht heeft. De wereld is een stuk kleiner geworden en mogelijkheden om jezelf te ontplooien juist veel ruimer. Maar, auto’s hebben natuurlijk ook enkele nadelen. Als je ermee in aanraking komt terwijl je zelf niet in een auto zit bijvoorbeeld, kan dat vervelend aflopen.

In de loop der jaren is er natuurlijk veel gedaan om dat te voorkomen dan wel de impact te verzachten. Elektronische hulpsystemen verminderen tegenwoordig de kans op een touché. En motorkappen die iets hoger liggen zorgen ervoor dat je hoofd niet rechtstreeks op een gietijzeren motorblok dreunt als je toch geschept wordt. Jaguar ontwikkelde zelfs een systeem om de motorkap de voetganger als het ware te laten opvangen bij een crash. Alleen wel jammer natuurlijk dat het een Jaguar is en op dat moment dus waarschijnlijk niet werkt…

Flauwe grappen daargelaten: er blijkt nu juits een nadeel te zitten aan al die hoge motorkappen. Justin Tyndall, assistent professor aan de universiteit van Hawaii, heeft namelijk een onderzoekje uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de hoogte van de motorkap een grote risicofactor is voor een fataal ongeluk. Groter dan het gewicht van een auto, wat doorgaans vaak gebruikt wordt in dergelijke onderzoeken om de factor ‘grootte van de auto’ te meten.

Uit de regressieanalyse blijkt dat voor elke 10 centimeter dat de motorkap hoger ligt, de kans op fataliteit voor de voetganger in geval van een ongeval met 22 procent stijgt. Geen lekker nieuws in een tijd waarin iedereen om onverklaarbare redenen rond wil rijden in een SUV. Tyndall vat het samen:

Front-end height was found to be the strongest predictor of pedestrian death of the size measures studied. The finding suggests that regulatory changes that discourage high front-end designs could improve pedestrian outcomes. Justin Tyndall, zit op een vrijdagavond liefst achter een laptop met SPSS

Waarvan akte. Iedereen dan maar verplicht in een lage sportwagen? Of pak jij volgend weekend de INEOS Grenadier in plaats van de Lotus Emira mee naar je schoonmoeder, puur ‘voor het geval dat’? Laat het weten, in de comments!