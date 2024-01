F1 legt rechten vast voor Grand Prix van Chicago

If you don’t know about now, I’m talking about Chi-town. F1 rechtenhouder Liberty Media heeft de rechten vastgelegd voor de Grand Prix van Chicago.

De Formule 1 wordt steeds meer een Amerikaans feestje. Zowel qua sfeer met veel hype en show als qua locatie. Waar vroeger het maar niet wilde lukken om een succesvolle F1 race te organiseren in ‘Murica, hebben we er momenteel drie op de kalender staan. Het valt nog even te bezien natuurlijk hoe lang die weelde zal duren. Maar zeker is dat deze weelde er voorheen in ieder geval nooit is geweest.

Qua contracten zijn alle Amerikaanse GP’s zeker van een plek tot en met 2025. Dan loopt het huidige contract van het Circuit Of The Americas (COTA) in Austin Texas af. Het circuit is zonder twijfel het gaafste van de drie. Niet alleen omdat het geen straatrace is, maar ook omdat COTA met recht een gave baan is. Geen wonder ook, want de bedenkers ervan waren echte echte fans die verschilende elementen van andere legendarische banen ter inspiratie hebben gebruikt. De serie S-bochten bijvoorbeeld zijn Silverstone/Suzukaesque.

Maar goed, we weten dat geld praat en bullshit loopt. Dus als COTA minder pegels kan bieden dan een andere locatie, dan zal Liberty Media daar ook naar kijken. Bovendien is het bedrijf zelf nu ook in de business van races organiseren gedoken met de Grand Prix van Las Vegas. Beetje technisch verhaal, maar die race organiseert Liberty Media helemaal zelf. Alle andere races worden georganiseerd door een lokale promotor, die een bak geld betaalt aan Liberty Media om het F1 circus te mogen ontvangen.

Zodoende is het dan ook interessant dat Liberty Media enkele handelsmerken heeft vastgelegd, waaronder Grand Prix of Chicago en Formula One Grand Prix of Chicago. Cue de Chicago Bulls themesong voor een 1997esque stampede van de Red Bulls door The Windy City?

Kwaliteitspublicatie GPBlog meent te weten dat het zo’n vaart niet zal lopen. Hun conclusie is dat de rechten vooral ‘vast zijn vastgelegd’ voor het geval dat het er in de toekomst nog ooit van zal komen. Of dat een andere raceserie, IndyCar bijvoorbeeld, een race organiseert die Chicago Grand Prix genoemd wordt. Een beetje gedoe voor mannen in grijze pakken dus vooral. Maar goed, je weet nooit helemaal zeker hoe de hazen lopen. Of die stieren.