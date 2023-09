Mensen in de knel door hoge benzineprijs

Voor steeds meer Nederlanders is de hoge benzineprijs moeilijk te behappen.

Openbaar vervoer is leuk van stad naar stad. Voor de meeste werkende Nederlanders is de auto gewoon een primaire behoefte. Het wringt dat het autorijdende volk de eindjes aan elkaar moet knopen om rond te komen.

Nu klinkt dit behoorlijk dramatisch en is dit voor de meeste mensen hopelijk niet het geval. Toch blijkt uit een onderzoek van de ANWB dat steeds meer Nederlanders in de knel komen door de hoge benzineprijs.

En als je denkt dat het nu al huilen is aan de pomp. Op 1 januari dreigt er een hogere accijns en btw op brandstof. Dan stijgt de benzineprijs met nog eens 21 eurocent per liter. Diesel stijgt dan met 13,5 cent. En tja, overstappen op een elektrische auto is ook niet zomaar gedaan.

Meer dan een kwart van de ondervraagden uit het onderzoek zegt financiële uitdagingen te hebben door de gestegen brandstofprijzen. Sinds juli is de prijs voor een liter benzine met zo’n 30 eurocent gestegen. Door de gestegen prijzen bezuinigen de ondervraagden op andere zaken, omdat autorijden vaak een noodzaak is. Onder andere onderhoud op de auto, het huis, vakanties en op boodschappen probeert men te bezuinigen.

Minder rijden is geen optie

Bezuinigen op recreatieve ritten is te doen. Bezuinigen op noodzakelijke autoritten naar bijvoorbeeld het werk is voor veel mensen geen optie. Er is geen goed alternatief op de auto. Openbaar vervoer zorgt voor een flinke extra reistijd, zeker in dorpen waar van een goede verbinding nauwelijks sprake is.

Hogere accijns niet op de oplossing

Maar liefst 85 procent van de ANWB-leden zegt tegen de accijnsverhoging op brandstof te zijn. Het raakt ze immers diep in de portemonnee. Het is de week van Prinsjesdag en de ANWB roept het demissionaire kabinet op naar een oplossing op de lange termijn te zoeken om de begroting rond te krijgen. Het verhogen van de accijns is vooral een oplossing voor de korte termijn. De ANWB zegt dat de overheid naar een toekomstbestendige vorm van autobelastingheffing moet kijken.