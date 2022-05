Luxe familie SUV voor 60 mille – Autoblog advies

Voor een bekende Autoblog-lezer zoeken we vandaag een luxe familie SUV met veel vermogen.

SUV’s zijn altijd een heikel onderwerp. Een kleine doch fanatieke groep mensen probeert dit type auto in een slecht daglicht te zetten. Feit is dat het ideale familieauto’s zijn. Als je kinderen hebt (plus attributen) plus een eega en een hobby, dan is een crossover ideaal. Alles past erin, het rijdt prettig, je zit lekker hoog, het zicht rondom is prima en je ziet eruit alsof je op expeditie gaat op Antarctica. Dat je voornamelijk de patissier opzoekt en de kinderen naar hun dwarsfluit-les ermee brengt, is verder niet relevant.

Wouter. Nee, niet onze eigen @wouter, maar Autoblog-lezer Wouter.

Enfin, vandaag gaan we zoeken naar een nieuwe luxe familie-SUV. Op dit moment rijdt hij een Porsche 911 GT3 (997.2) en zijn vrouw een Discovery Sport. Wellicht kennen jullie Wouter nog van zijn Mercedes-Benz C63 AMG ‘lichte vracht’. Nu gaat die auto er binnenkort uit en zoekt Wouter iets dat praktischer, ruimer en luxer is. Het liefst heeft hij een Range Rover Vogue, maar die vallen helaas niet in het budget. Kortom, wat moet Wouter dan wel zoeken?

De wensen en eisen voor een luxe familie SUV kun je hieronder bekijken:

Huidige auto’s: Land Rover Discovery Sport & Porsche 911 GT3 Koop / Lease Koop Budget: € 60.000 (België) Jaarkilometrage 15.000 Brandstofvoorkeur Diesel Reden aanschaf andere auto Grotere wagen nodig Gezinssamenstelling 4 leden, twee volwassenen en twee kinderen (3j respectievelijk 1j) Voorkeur: Premium: Vogue is ultieme doel maar aan huidige prijzen en post covid total madness No-go Ik vertrouw jullie!

PHEV of diesel voor de luxe familie SUV?

We kunnen er een heel epistel over schrijven en dat zullen we ook een keer doen, maar in deze klasse moet je kiezen voor diesel. Simpel. Een PHEV heeft zeker zijn voordelen en als je het slim toepast, kan het erg zuinig zijn. Maar dan moet je veel laden en vooral erg korte stukjes rijden. Doe je beide niet, dan is zo’n PHEV vrij desastreus qua verbruik. De benzinemotor moet namelijk dan twee aandrijflijnen meesleuren plus een flinke en luxe familie SUV. Een zescilinder diesel past uitstekend bij dit soort auto’s. Dankzij de trekkracht van zo’n diesel is het gewicht minder een probleem en blijft het verbruik binnen de perken.

Land Rover Range Rover Sport SDV6 HSE Dynamic (L494)

€ 59.000

2017

35.000 km

De meest logische keuze is wat ons betreft – gezien de aanvraag – de Range Rover Sport. Die auto is bijna net zo praktisch als de ‘echte’ Range Rover. Wel is er een verschil qua rijden, de Range Rover Sport is directer en vinniger. Maar maak je geen illusies, het zijn detail-verschillen. Beide zijn namelijk enorme Land Rovers met een hoog gewicht. Qua pure luxe haalt de ‘Sport’ het niet bij de ‘Vogue’, maar dat is voornamelijk de ambiance.

Het heeft niet eens zozeer met uitrusting te maken. Qua prijs zit je redelijk goed met deze Britse luxe familie SUV. De Sport is aanzienlijk betaalbaarder dan een Vogue. Wel zul je moeten kijken naar eenvoudige TDV6-modellen. Hele luxe SDV8’s kunnen ook, maar dan zijn ze ouder en hebben ze meer gelopen. Andere opties zijn de Land Rover Discovery of eventueel de Range Rover Velar. Of een iets oudere Range Rover Vogue, dat kan natuurlijk ook.

Volvo XC90 D5 Inscription

€ 53.500

2019

25.000 km

Als het echt een SUV moet zijn voor de familie, kijk dan niet verder dan de Volvo XC90. Het is in veel opzichten een erg verstandige keuze. Het mooie is dat de XC90 niet Duits probeert te zijn, maar juist ultiem Zweeds is. Die stoelen zijn zalig, de geluidsinstallatie van Bowers & Wilkins is episch en de ruimte aan boord is enorm. De XC90 is niet zozeer een echte rijdersauto. De viercilinder tokkelt prima en bij normaal gebruik is de consumptie aangenaam te noemen.

Het uiterlijk is tevens een grote pre, nog altijd is dit een bijzonder strak vormgegeven auto. En je weet, die worden altijd het fraaist oud. Nadelen? Alhoewel de XC90 dicht tegen de Duitse concurrentie aanziet, merk je aan wat kleine dingetjes qua afwerking dat een Volvo geen Duitser is. Het grootste nadeel is misschien de automaat en het AWD-systeem. Standaard is het een voorwielaandrijver, tenzij er niet voldoende grip is.

Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI Elegance Individual (CR)

€ 59.995

2020

40.000 km

Touareg Launch Edition SUV.

Het mooie van de Volkswagen Touareg is dat je de premium hardware krijgt voor een heel redelijke prijs. De basis van de Touareg is identiek aan die van de Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga en Lamborghini Urus. Gek genoeg is de auto als Touareg het meest overtuigend. Zeker als je zoekt naar een functionele luxe familie SUV. Qua materiaalgebruik en afwerking is het dik voor elkaar in deze Volkswagen.

Helemaal de luxere Individual-uitvoeringen zijn prachtig van binnen. In tegenstelling tot een Range Rover of Cayenne zul je niemand tegen het hoofd stoten. Qua rijden lijkt het warempel erg veel op een Audi Q7 en Porsche Cayenne. Het is nog wel even zoeken naar een mooi exemplaar, maar er staan in België voldoende nieuwe Touaregs in de aanbieding die perfect in het eisenplaatje vallen.

Maserati Levante Diesel (M161)

€ 59.500

2017

75.500 km

Ja, we willen wel een Cayenne diesel adviseren, maar dan heb je een oudere generatie (de 958, niet de PO538). Vandaar dat we kozen voor de Touareg. Maar als je op zoek bent naar een iets exclusievere luxe familie SUV met een prestigieuze badge: waarom geen Maserati Levante diesel? In vergelijking met de Ghibli doet de Levante het in zijn klasse veel beter.

Deze Maserati is overduidelijk geen Duitse auto, maar dat betekent dat het ook iets meer sjeu heeft. Om te rijden is de Levante geweldig. Normaliter is de benzinemotor echt nodig om er iets speciaals van te maken. Maar voor dit geld en in deze staat mag er zelfs een viercilinder in liggen. We vonden er slechts 2 in het budget, dus het kan even een zoektochtje zijn. Gelukkig is Duitsland dichtbij waar er iets meer staan. Alsnog is de spoeling vrij dun.

Alpina XD3 Bi-Turbo Allrad (F25)

€ 54.950 (Dld.)

2017

45.000 km

Als het een maatje kleiner kan of mag zijn, is een Alpina XD3 een uitstekende luxe familie SUV om te overwegen. Het is een soort Audi SQ5, maar dan met de correcte aandrijving en de correcte motor. De XD3 is Alpina’s versie van de X3. Deze is wel duurder, maar zeker niet altijd luxer.

Ook bij Alpina kun je veel opties bestellen. Gelukkig krijg je altijd die grote wielen, voorspoiler en de dikke zescilinder dieselmotor met 350 pk en 700 Nm. Alleen de eerste generatie valt binnen het budget, de nieuwe is net te prijzig. Dat is dan wel een smetje, maar als je weer over de Autobahn naar Oostenrijk knalt, maakt je dat geen moment uit.

Anti-Yolo: Skoda Kodiaq RS

€ 53.890

2020

20.000 km

Een anti-yolo. Want heb je serieus nu alles wel nodig dat je denkt nodig te hebben? De Skoda Kodiaq biedt het ook. Ja, het is nogal sober en spotgoedkoop is zo’n Kodiaq dus ook niet. Er zijn wel een paar hele grote voordelen. Zo is het verbruik prima te doen, de ruimte is niet verkeerd en de uitrusting is ook dik voor elkaar. Tuurlijk, zo luxe als een Volvo of BMW is een Skoda niet, maar de auto zakt zeker niet door een ondergrens. Het is allemaal erg ordentelijk. Als je vanuit de Land Rover Discovery Sport stapt, is dit echt zo erg nog niet.

Qua prestaties kan deze Skoda verrassen, de 2.0 biturbodiesel is behoorlijk vief te noemen. En omdat de Kodiaq voor het type auto niet verschrikkelijk zwaar is, valt het verbruik ook mee. Ook lekker, de meeste exemplaren in het budget zijn erg vers en hebben nauwelijks kilometers gelopen. Qua onderhoud zul je tenslotte er weinig kosten aan hebben. Sterker nog, de meeste exemplaren hebben nog fabrieksgarantie! Kortom, de luxe familie SUV voor als je even wil doorsparen voor een Range Rover Vogue…

