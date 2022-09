Hoge Raad bepaalt: Laadpaalkleven is niet strafbaar

Helaas voor de mensen die geen laadplekje meer hebben voor hun eigen auto. Laadpaalkleven is niet strafbaar…

Het is een van de grote ergernissen van de moderne automobilist; laadpaalkleven. Je wil na een dag hard werken jouw elektrische auto aan een openbare paal hangen om hem te voorzien van een nieuwe lading stroom, staat er al een andere auto aan.

En op zich is dát niet eens zo’n ramp (tenzij het een Plug In Hybrid is, die gewoon met z’n verbrandingsmotor overal kan komen), het wordt pas echt vervelend als het lampje op de laadpaal groen is en niet blauw.

Dat betekent namelijk dat de berijder van de auto aan het laadpaalkleven is. Met andere woorden, hij houdt een oplaadplek bezet met zijn auto, terwijl deze allang vol zit. Ronduit asociaal en veel gemeentes beboeten deze mensen dan ook.

Maar dat mag dus niet meer…

Laadpaalkleven niet strafbaar

De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat laadpaalkleven niet strafbaar is. Als er gewoon is betaald voor de parkeerplek, mag de gemeente geen boete uitschrijven. Dat kwam naar voren tijdens een zitting die de bestuurder van een hybride BMW had aangespannen tegen de gemeente Rotterdam, schrijft het AD.

Zonder de hele zaak hier over te nemen, kwam het er in het kort op neer dat de man geen boete kon krijgen voor het laadpaalkleven. Als je netjes parkeergeld betaalt, mag je er gewoon staan, aldus de Hoge Raad.

En dat zorgt voor een bom onder het beleid van veel andere gemeenten. Want ook die deelden boetes uit als een bestuurder aan het laadpaalkleven was met zijn of haar (X) auto.

Uitspraak zorgt voor meer vragen

Op zich is het ook wel logisch dat je als gemeente geen boetes kunt uitdelen aan laadpaalklevers. Want stel nou dat je echt van goede wil bent, maar je auto niet hebt weggezet nadat deze 10 minuutjes eerder vol was. Dan krijg je ook een boete, terwijl je niet iedere minuut kan gaan kijken of de auto nog laadt.

Maar het roept ook andere vragen op. Nu dus blijkt dat je een laadplek bezet mag houden als je keurig je parkeergeld hebt betaald, mag je daar ook staan met een niet-elektrische auto, toch? Ik bedoel, je gebruikt de laadplek in beide gevallen niet en je betaalt wel gewoon parkeergeld met je wettelijk goedgekeurde auto…

Voer voor de gedachten, zullen we maar zeggen. De conclusie is vooral; als je iemand betrapt die staat te laadpaalkleven en je wil hem een flinke boete laten bezorgen, hoop dan dat hij geen geld in de meter heeft gestopt.

Anders ben je volstrekt kansloos.