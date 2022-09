Ondanks winst Max, toch klachten over organisatie F1 Zandvoort

Ondanks dat Max gisteren de F1 race won, zijn er tóch klachten over de organisatie van de Grand Prix in Zandvoort…

Het was me het feestje wel op Zandvoort het afgelopen weekend. In totaal 305.000 mensen zagen uiteindelijk hoe Max Verstappen en Red Bull even lieten zien hoe je de winst van een race naar je toetrekt.

En zo op het eerste gezicht viel er verder ook weinig te klagen voor de bezoekers van de Grand Prix op Zandvoort. We hebben geen verhalen gehoord over ellenlange rijen op de stations, er waren geen files (want geen auto’s) en de meeste mensen hebben na afloop van de race hun fiets ook gewoon weer teruggevonden.

Maar toch, Nederlanders zouden geen Nederlanders zijn als ze niet tóch iets hadden gevonden om over te zeiken. En in dit geval kun je dat laatste woord letterlijk nemen…

Klachten over lange rijen voor de wc’s Zandvoort

Mijn opa had vroeger 2 uitspraken die wel hout sneden. De eerste was “Je kunt alle paddenstoelen uit het bos gewoon eten. Sommige alleen maar 1 keer”. En de andere was “Als Nederlanders niks hebben om over te klagen, dan zullen ze dáár over klagen”. En dat laatste lijkt hier ook aan de hand te zijn.

Want tegen NH Nieuws wordt door verschillende bezoekers van de F1 flink geklaagd dat de rijen voor de wc’s te lang zijn. En als je lekker bier hebt zitten tanken, is dat iets wat je nou juist niet wil hebben. Aldus de echte fans van de mooie sport die Formule 1 heet.

Maar we kunnen er een beetje lacherig om doen, de verhalen zijn echt schrijnend hoor. Laat je niets wijsmaken. Lees anders even het huiveringwekkende relaas van deze ‘fan’.

“Het is ook gek dat wanneer je een dure kaart hebt gekocht, een zilveren of gouden, dat je dan gewoon geen extra toiletten hebt. Ook valt het op dat je gewoon moet aansluiten in de normale rijen op het evenement”, vertelt een andere man. “Je sluit dus ook gewoon achteraan in de rij bij de wc, maar ook bij het halen van bier.” Is Giro 555 al geopend voor de slachtoffers van dit onrecht?

Wc’s moeten goed worden schoongemaakt

De organisatie van de GP op Zandvoort heeft wel een verklaring voor het feit dat sommige mensen misschien ietsje langer in de rij moesten staan als ze hun plasje wilden doen. De wc’s moeten namelijk ook gewoon goed worden schoongemaakt.

En als er een schoonmaker bezig is, kan er vanzelfsprekend even niet worden geplast. De organisatie stelt dus volledig terecht dat het kiezen of delen is; of eventjes wachten op een schone wc, of iets eerder naar een smerig pishok. Juist, wij opteren ook voor het eerste. Dus niet zo zeiken, beste ‘fans’…

En dan hebben wij van Autoblog als laatste nog een tip voor deze F1 ‘fans’… Als je je nou gewoon iets minder gedraagt als een voetbalsupporter en iets minder zuipt, dan gedraag je je ook normaal, hoef je minder vaak te pissen en mis je ook niks van de race. Simpel toch?

Doe er je voordeel mee.