Hollereer voor deze Duitse auto’s van Holleeder op Marktplaats

De dikke Duitse bakken van Willem Holleeder staan wederom te koop op Marktplaats. Op de achtergrond ook nog een graafmachine om je opponenten te laten verdwijnen.

Willem Holleeder was even een hype in Nederland. De man was stiekem gewoon een enge vent, echter waren er verschillende BN-ers die het wel interessant vonden ellebogen met de schurk te schurken. Inmiddels zit Willem te brommen en horen me weinig meer van hem. Vandaar dat we ook vrijuit over de Neus kunnen spreken. Ridouan Taghi daarentegen vinden we gewoon een toffe peer, laat dat duidelijk zijn. Geen autobommen onder de autoblog duurtesters, aub.

Opeens is Willem Holleeder nu weer relevant, want twee van zijn premiumbakken staan (samen) te koop. Qua autosmaak was Willem eigenlijk net als al wij autobloggers. Hij hield namelijk van dik, Duits en een beetje ingetogen. Het enige verschil is dat de auto’s van Holleeder, om redenen, altijd wat pantsering hadden. Gevalletje beroepsdeformatie waarschijnlijk.

Ooit had de Amsterdammer een Golf VR6, maar later promoveerde hij naar een BMW 540i Protection en een Volkswagen Passat W8. Die laatste paste goed bij de crimineel. De W8 heeft immers de reputatie ongeveer net zo betrouwbaar te zijn als Willem zelf. Zowel de BMW als de Passat zijn zoals gezegd voorzien van wat lichte B4 pantsering. Een Stinger ga je niet tegenhouden, maar wat handwapens moet je kunnen hebben.

De BMW 540i werd naar verluidt ook wel bereden door Willems compagnon Dino Soerel. Soerel werd door de politie ook wel ‘de ongekroonde koning van de onderwereld’ genoemd. Ook hij zit inmiddels echter levenslang vast, dus je hoeft niet bang te zijn dat hij de auto komt terugeisen. Het tweetje op het kenteken doet vermoeden dat de auto een roerig verleden achter de rug heeft. Maar op zich ziet de E39 er nog prima uit.

Beide auto’s hebben nu ongeveer twee ton op de klok. De Volkswagen iets minder, de BMW iets meer. Het aanbod betreft een zogeheten package deal. Je krijgt er twee, voor de prijs van één. Als je tenminste 30K voor een van de twee zou willen betalen. Misschien dat potentiële kopers meer zien in een rip deal. Koop dan?