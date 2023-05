Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Miami 2023

Stelt Max Verstappen even orde op zaken in de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami in 2023?

Na het belachelijke succes van de race vorig jaar in Miami, is er dit jaar ietsje minder hype in The Sunshine State. De race van dit jaar was niet volledig uitverkocht. De prijzen voor verblijf, tickets, eten en drinken zijn dan ook wel érg fors. Welicht is de nieuwigheid er een beetje af. Het laat maar zien dat zelfs de populariteit van de Formule 1 zijn grenzen heeft.

Voor de buis zitten we echter weer met spanning te kijken natuurlijk. Perez heeft in Azerbeidzjan weer de hoop aangewakkerd dat er misschien toch nog iets van een titelstrijd komt. Ja, ja, we weten het. Verstappen gaat natuurlijk gewoon kampioen worden. Maar toch. Stel nou dat Max vier keer uitvalt en Perez niet…En stel nou dat Perez Monaco en Singapore wint op eigen kracht. Je weet ooit nooit.

In de vrije trainingen heeft Max echter laten zien dat hij een klasse apart is op de baan rondom en door het Hardrock Stadium. In de eerste vrije training pakte Mercedes weliswaar de snelste tijden. Maar in FP2 en FP3 waren zij nergens en gaf Max de toon aan. Bijna een halve tel was het verschil met Leclerc en Perez. Appeltje-eitje dus?

Q1

Logan Sargeant staat als eerste bij het stoplicht einde pitstraat. Voor de Williams-rookie is dit een échte thuisrace. Hij groeide op in Fort Lauderdale, wat voor Amerikaanse begrippen bij de buren is ten opzichte van het circuit. Williams gaat op zich best redelijk dit jaar, hoewel het vooral Albon is die dat laat zien. Sargeant deed de eerste twee races vrij aardig, maar de laatste twee waren een stuk minder. De Amerikaan kan dus wel een goed resultaat gebruiken.

Hulkenberg heeft het volgende ‘moment’ met zijn Haas F1. De Hazen zijn verrassend snel dit weekend, maar ogen behoorlijk listig om te besturen. De Hulk heeft al een bolide afgeschreven. Magnussen had meer geluk dan kunde dat het hem niet gebeurde toen hij op hoge snelheid spinde. Beiden weten natuurlijk waarom Schumacher niet meer in de auto zit, dus ze moeten oppassen.

Verstappen pakt al snel de beste tijd, maar die wordt nipt verbeterd door Perez. De Mexicaan bouwt altijd langzaam zijn weekend op. Verstappen gaat na een rondje of twee al redelijk maximaal. Even later laat VER zien dat meer pace mogelijk is en gaat hij alsnog naar een vrij stevige P1.

Hamilton beleeft ondertussen een gek moment als hij bijna achterop een Haas klettert. Het lijkt wel alsof de Brit gewoon niet op zat te letten. Of hij verwachtte dat de Haas eerder gas zou geven. Hoe dan ook kan HAM een crash maar nipt voorkomen en schraapt hij tegen de boarding aan.

Tegen het eind van de sessie doet Albon stof opwaaien door naar P5 te gaan. Er zit dus nog erg veel tijd in de baan, zoals men dan zegt. De Vries doet zichzelf een dienst door zich met een lekker rondje binnen een seconde van Max te plaatsen. Dat blijkt cruciaal: Nyck gaat hierdoor namelijk door naar Q2 en verslaat voor het eerst Tsunoda in een kwalificatie!

Norris, Tsunoda, Stroll, Piastri en Sargeant bijten in het stof. Dat zijn dus niet de minsten die De Vries achter zich houdt. Voor McLaren is het de eerste keer sinds Brazilië 2018 dat het voltallige team eruit ligt in Q1. De Mercs komen met de schrik vrij. Zowel Lewis als George hadden hun laatste rondje nodig om zich in Q2 te rijden. Stroll mag een exit in Q1 zichzelf aanrekenen met de snelle Aston.

Q2

Verstappen gaat meteen voor een snelle ronde. De RB19 gaat zichtbaar als op rails. Max gaat naar P1, Sergio achter hem naar P2. Het verschil is een dikke twee tienden. Alonso sluit aan op een kleine vier tienden van Max. De Hazen zijn andermaal verrassend snel en na de eerste pogingen staan zij beide voor de Mercs.

Dan is het de beurt aan Ocon en Gasly. In Azerbeidzjan was Alpine echt helemaal nergens. Maar vanochtend in FP3 gingen de Fransen opeens hard. Ook nu doen de knoflookpellers het vooralsnog aardig: P4 en P5 is met 7 minuten te gaan hun deel.

Maar de Ferrari’s moeten dan nog komen. We rijden mee met Leclerc, maar het is Sainz die het hardste gaat van de twee Fezza’s. Sterker nog, SAI pakt bijna P1 van Max af. Leclerc is vier tienden langzamer en sluit daarmee aan op P5, achter Alonso. Over een ronde zit het dus allemaal redelijk dicht bij elkaar. En toch krijg je de indruk dat het Max’ pole is om te verliezen.

De Vries heeft met vijf minuten te gaan nog geen echt rappe tijd gereden. Voor de Nederlander zal het sowieso moeilijk zijn veel meer te halen dan P15. Wellicht gaat Alpha Tauri dus voor een goede race strategie. DEV staat in ieder geval in de pit en lijkt geen aanstalten te maken meer te doen dan een banker lap.

De Alfa’s gaan wel voor snelle tijden. Na een aardige race in Bahrein is Alfa Romeo volledig door het ijs gezakt in de races die volgden. Op dit circuit zit Alfa er echter opeens weer redelijk bij. Bottas zet een erg degelijk rondje neer en gaat naar P6 vlak achter Leclerc. Zhou is tot op heden de betere qualifier geweest bij Alfa, maar kan nu niet tippen aan de Fin en moet genoegen nemen met P11.

Op het laatst is het dan toch nog De Vries die een poging doet op zacht rubber. Maar, het mag niet baten. P15 is zijn deel. Maar goed, daarmee staat DEV dus voor het eerst voor TSU en veel meer is niet mogelijk met de perenkist van Alpha Tauri. Verrassender is dat Hamilton niet doorgaat naar Q3. Mercedes heeft geen pace over één ronde, want Russell is ook maar net tiende.

De zevenvoudig kampioen en De Vries worden vergezeld door Albon, Hulkenberg en Zhou als afvallers in Q2. Voor de Hulk is het de eerste kwalificatie-nederlaag tegen Magnussen sinds zijn rentree in de F1 als vaste rijder. Na het drama in Azerbeidzjan is er een opsteker voor Alpine: zowel Ocon en Gasly halen de laatste sessie. Alleen de beide Red Bulls en Ferrari’s slagen daar ook in als team vandaag.

Q3

Verstappen gaat andermaal voor eigen kracht en trapt het bal af. Maar dan…een paar zeldzame wobbles van de RB19. Max moet zijn ronde afbreken. Perez kan dus het initiatief overnemen. De Mexicaan gaat naar een 1:26.8. Alonso komt tot op drie tienden. Het is dus misschien niet de beste ronde van Checo, maar toch. De druk staat erop bij Max.

En bij Charles, want de Monegask maakt een fout en verremt zich. Daardoor is Sainz wederom sneller dan LEC. Het is een raar verhaal. In Azerbeidzjan was de Spanjaard helemaal nergens ten opzichte van zijn teammaat. Een week later in Miami lijkt hij opeens de snellere van de twee. Magnussen sluit aan op P4. Voor Haas F1 zou het dus lekker zijn als er geen tweede rondes meer zouden komen. Maar die komen er wel.

Leclerc is de eerste op de baan in de volgende sequentie. En dat is cruciaal. De Man uit Monaco gaat namelijk andermaal kablabber in een kwalificatie. Het is gaaf om te zien hoe hard Charles de eerste bochten pakt. Maar dan verliest hij de staart van de Ferrari. Er volgt een rode vlag. En dus heeft Perez de pole te pakken. Het is de derde uit zijn carrière en de eerste op een andere baan dan het Djedda Corniche circuit. Verstappen moet het doen met P9. Alonso heeft P2 te pakken en Magnussen dus P4!

Het start morgen dus Perez – Alonso – Sainz – Magnussen – Gasly – Russell – Leclerc – Ocon – Verstappen – Bottas. Perez naar de leiding in het WK? Of maakt Max morgen alles toch nog helemaal goed? We gaan het zien, in de race van morgen!

Uitslag kwalificatie Grand Prix Miami 2023