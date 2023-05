Audi verkoopt krankzinnig veel EV’s

Audi verkoopt nu echt krankzinnig veel EV’s.

Audi honcho Markus Duesmann gaf laatst nog aan dat hij wel een rol weggelegd ziet voor synthetische brandstof in de toekomst. In de tussentijd, doet Audi er echter alles aan om een bak EV’s te verkopen. En dat lukt aardig, want in Q1 van 2023 leverde het merk maar liefst 43 procent EV’s meer af dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat ondanks een teruglopende vraag in China van 16 procent.

In totaal gingen er 34.584 e-trons op pad naar de klant. Helaas betreffen er slechts 2.997 daarvan zo’n bloemooie e-tron GT. Niet geheel onverwacht neemt de Q4 e-tron het leeuwendeel van de leveringen voor zijn rekening, met 21.299 stuks. De originele e-tron, die tegenwoordig door het leven gaat als Q8 e-tron, was goed voor 9.693 tevreden(?) klanten.

EV’s nemen nu 8,2 procent van de totale afzet van Audi (in aantallen) voor hun rekening. Dat is een groei ten opzichte van vorig jaar met twee procent. Zo bezien valt de groei dan weer een beetje ‘mee’. Er is nog veel te halen voor de EV. Vooral in Europa en Noord-Amerika zit de groei er nog flink in.

Qua productie zette Audi een nog grotere stap dan qua afzet. De supply chain problemen zijn enigszins achter de rug. Zodoende kon Audi 47.660 EV’s bouwen in Q1, ten opzichte van 22.614 units vorig jaar. Markus Duesmann is in zijn nopjes met de ontwikkelingen. Hij kijkt vast vooruit naar de komst van de Q6 e-tron later dit jaar:

We increased deliveries of all-electric models in the brand group by 43 percent. This shows how attractive our electric portfolio already is. And with the largest model offensive in Audi’s history, starting with the Q6 e-tron in the second half of the year, we are providing the right response to the accelerated trend toward electric mobility. Markus Duesmann, wrijft in zijn handjes

