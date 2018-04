Autoblog-advies: modern AWD kanon voor € 22.500

Een sportieve familie-auto voor de wintersport. Wat is er te krijgen voor iets meer dan 20 mille?

Vandaag behandelen we een advies van Robbert. Allereerst een diepe buiging, want hij rijdt in een van de fijnste auto’s die ooit gebouwd is: een Alpina B10 3.2 Touring. Dat is het betere werk. Normaal gesproken zouden we zeggen: nooit meer inruilen en oprijden, die Alpina! Toch is Robbert aan het kijken naar wat anders. De B10 is natuurlijk een E39, een auto die in basis uit 1996 komt, behoorlijk op leeftijd dus.

Robbert wil graag een wat modernere auto. Zijn Alpina is nog helemaal origineel, dus niet voorzien van alle gemakken zoals een functionerend navigatiesysteem en integratie met zijn telefoon. Robbert gaat met de familie graag de bergen in en wil daarvoor graag vierwielaandrijving, zeker in combinatie met winterbanden kom je dan bijna overal, wel zo prettig. Met kinderen op de achterbank heb je niet altijd zin om in slecht weer even lekker de sneeuwkettingen om te doen. Uiteraard, soms ontkom je er ook niet aan met vierwielaandrijving, maar de grens ligt wel een stuk verder.

De komende auto moet een stuk moderner worden dan de huidige, zoveel is duidelijk. Als het even kan ook iets goedkoper in het gebruik. Helemaal downsizen hoeft niet, want Robbert geeft zelf al aan te kijken naar de BMW 530xi (E61) en Audi A6 quattro. Een sportief getinte auto kan Robbert zeer waarderen, dus dat mag altijd. Een beetje vermogen is nooit weg. Dus goede looks, fijne rij-eigenschappen, praktisch gemak en groot snelheidspotentieel. Wat is er allemaal mogelijk?

In de tabel kun je zien wat Robbert heeft ingevuld:

Huidige /vorige auto's: BMW 323ti tot 2015; va 2015 e39 Alpina B10 3.2 touring Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 15.000 tot € 22.500 Jaarkilometrage: 20.000 tot 30.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Leeftijd van huidige auto brengt nadelen met zich mee; zou graag meer moderne features willen hebben (telefoon aansluiting, iPod), en meer ruimte. Ook worden de onderhoudskosten wat hoog. Andere reden is veiligheid/gemak op vakanties in de bergen. Gezinssamenstelling: 2 volwassenen en 2 jonge kinderen Voorkeursmerken /modellen: bmw, audi, volvo No-go modellen / merken: Opel

BMW 535i xDrive (F10)

€ 20.990 (Dld.)

2011

150.000 km

Dit is de auto die het beste je vragen beantwoord. Deze 5 Serie is nu een generatie oud, maar oogt nog zeer fris. Dat komt vooral omdat de huidige er vrij veel op lijkt. Kijk, dat evolutionair ontwerpen heeft wel degelijk zijn voordelen. De motor is een juweeltje: de N55B30 zes-in-lijn met turbo, in dit geval goed voor 306 pk en 400 Nm. Gekoppeld via een ZF-automaat en vierwielaandrijving kom je bijna overal moeiteloos aan. Het is overigens een BMW met vierwielaandrijving, dus met de balans naar achter (en geen terminaal onderstuur vanwege een verkeerd geplaatste motor). Kortom, een fantastisch rijdende auto. Er is eigenlijk maar een nadeel: in het budget zijn ze eigenlijk niet te vinden. We vonden een kaal exemplaar in Duitsland, maar daar komen nog importkosten bovenop. Dat wordt te gortig.

BMW 328i xDrive Touring High Executive (F31)

€ 22.500

2013

75.000 km

Als je geen zin hebt om de keuken, de pony voor dochterlief of het extra collegegeld voor zoonlief uit te stellen zul je verder moeten kijken. Nuchter bekeken is de 328i Touring xDrive verreweg de beste optie. De E39 is nooit de ruimste auto geweest (integendeel) en de F31 3 Serie laat zien dat er in twee generaties behoorlijk wat centimetertjes bij zijn gekomen. De ’28i’ motor is ‘slechts’ een viercilinder, maar wel een van de fijnste in de business. Soepel, krachtig en als je normaal rijdt nog relatief zuinig ook. Probleem is dat je nog altijd goed moet zoeken naar een exemplaar. Check even of de ruimte voldoende is en je hoeft eigenlijk niet verder te kijken of te lezen: gewoon zo’n 328i scoren.

Cadillac CTS 3.6 AWD Wagon Sport Luxury

€ 15.500

2010

90.000 km

Even kijken of @autoblogger goed oplet bij de eindredactie, want jawel, we zetten wederom een Cadillac in het lijstje. Niet zonder reden, want deze generatie CTS is een uitstekende auto. Qua rijeigenschappen kan de CTS zich op het gebied van sportiviteit zich gemakkelijk meten met de BMW 5 Serie. De V6 is wat minder discreet dan de zes-in-lijn van BMW. Zonder turbo levert deze toch wat paarden extra ten opzichte van de BMW. Het interieur is minder zakelijk en wat uitbundiger dan dat van de BMW. Het is zeker niet op Duits niveau, maar zo belabberd als een Cadillac uit de jaren ’90 is het absoluut niet. Gewoon een heel ordentelijke stationwagon met weinig minpunten. Het uiterlijk moet je ding zijn en ze zijn lastig te vinden. Laatste nadeel: qua verbruik zul je er niet heel veel op vooruit gaan.

Volkswagen Passat R36 Variant 4-Motion DSG (B6)

€ 21.500

2009

120.000 km

Een sportieve Passat, bestaat dat wel? Strikt genomen niet, maar de R36 kwam er het dichtste bij. De aandrijflijn is best indrukwekkend: een 3.6 liter grote VR6 motor met 300 pk, gekoppeld aan een DSG-transmissie. Precies zoals de Artega GT dat ook had. In het geval van de Passat heb je altijd vierwielaandrijving. Ondanks dat het ‘maar een Passat’ is, heb je wel degelijk een bijzondere auto. De Passat R36 werd namelijk door Volkswagen Individual in elkaar geschroefd. Een heftige bodykit, grote velgen, dubbele uitlaten en een schitterend interieur laten zien dat je een über-Passat onder de bips hebt. Nadelen? Jazeker! De Passat R36 zuipt harder dan dat ie snel is. Wat dat betreft is een Passat 2.0 TFSI met wat R-goodies en JD-chip misschien een verstandigere keuze. Maar dat klinkt niet zo gaaf als een R36. Oh ja, ook R36’s zie je niet overal te koop staan.

Mercedes-Benz E350 CGI Avantgarde 4-Matic Estate (S212)

€ 22.790

2010

130.000 km

Het is lastig om de juiste generatie te vinden. Als je iets over je budget gaat (of gewoon even goede korting bedingt) is een S212-generatie van de E-Klasse mogelijk. Als ruimte een vereiste is, dan is dit de aangewezen winnaar. Het gaat te ver om deze E-Klasse sportief te noemen, ook met de E350 CGI motor. Die motor zorgt echter wel voor een aangename versnelling. Aan alles merk je dat de Mercedes-Benz E-Klasse bijzonder gemanierd is. Ondanks dat de auto voornamelijk op comfort is afgestemd, wil het niet zeggen dat het een deinende zwalk-bak is. De balans is erg prettig, zij het allemaal minder direct in vergelijking met de BMW. Het interieur is heerlijk Mercedes-Benz: alles is lekker ruim uitgevallen, keurig afgewerkt en ziet er verzorgd uit. Persoonlijk kan ondergetekende een ‘Elegance’-uitvoering wel waarderen, maar bij de Avantgarde lijkt het in ieder geval niet alsof je de auto van je vader hebt geleend.

Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro S-Line (C6)

€ 17.750

145.000 km

2009

Net als bij de 5 Serie en de E Klasse is het lastig om de één-na-laatste generatie in het budget te krijgen. Zo ook bij de Audi A6, een C7 A6 2.0T Quattro Avant is goed mogelijk. Ondanks dat dat een goede auto is, met vrij weinig echte minpunten, is het wel erg saai. Daarom opteren we voor de beste A6 waar niemand naar omkeek: de A6 3.0 TFSI. Vergeet de S6 met V10 en eigenlijk ook de veel te opvallende RS6. Dit is de gaafste. We leggen even uit waarom. De motor is dezelfde 3.0 TFSI uit de S4 en in de S4 is dat blok al behoorlijk behoudend afgesteld (333 pk). Voor de A6 werd er puur door een andere ECU slechts 290 pk gerealiseerd. Voor een schappelijke prijs (chip, downpipe, luchtfilter) levert het blok met gemak 450 pk. Het is geen keiharde bochtenridder, maar voor op de Autobahn is deze generatie A6 erg fijn. Zeer veilig, stabiel en onverstoorbaar verslind je de kilometers.

Honda Legend 3.5 VTEC SH-AWD (KB1)

€ 22.000

2008

85.000 km

De Mercedes-Benz, Audi en BMW’s zijn natuurlijk de usual suspects. Erg leuk, maar misschien ook een beetje voorspelbaar. Je ziet ze overal rijden, weliswaar vaak in minder bijzondere configuratie (schraapdiesel, stoffen bekleding en een ventilator als airco), maar toch. Met de Honda Legend maak je in elk geval duidelijk dat conventies niet aan jouw besteed zijn. De Legend is dus zeldzaam en bijzonder, maar is het ook een goede auto? Ja, eigenlijk wel. De auto zit bomvol techniek die door Honda is ontwikkeld: dus op het hoogste niveau, ook qua betrouwbaarheid. De V6 met 305 pk sleurt er gewillig aan en het AWD-systeem is veel verfijnder en hoogwaardiger dan hetgeen wat de Duitsers toepassen. Ondanks de hoge mate van bedrijfszekerheid kunnen beurten wat duurder uitvallen: veel onderdelen zijn uniek voor deze auto, waarvan er maar een handjevol rijden in Nederland. Ebay gaat een goede vriend worden, want in de States vind je onderdelen makkelijker en goedkoper. In het budget kun je kiezen voor alle Legends die in Nederland te koop zijn.

YOLO: Alpina B3 Biturbo Allrad Touring (E91)

€ 21.990 (Dld.)

2008

210.000 km

Met deze auto kan eigenlijk elk vakje wel aangevinkt worden. Sportief, BMW, Alpina, modern en vierwielaandrijving. De Alpina B3 Biturbo was enkel in Touring ook leverbaar als Biturbo Allrad. Het is een relatief onopvallende alleskunner, mits je de juiste kleur uitkiest. Daar zit meteen de uitdaging, want deze auto is lastiger te vinden dan een relaxte Matthijs van Nieuwkerk. Het is wel een Yolo: je zult over de grens moeten kijken en de paar exemplaren die je kan vinden in het budget hebben al wat meer kilometers gemaakt. Gelukkig zijn veel Alpina-eigenaren erg zuinig op hun auto, dus dat hoeft niet direct een probleem te zijn. De vermogensstijging lijkt niet heel hoog te zijn, maar 360 pk en 500 Nm zijn zeer gezonde waarden. Sommige beweren dat Alpina expres bescheiden is met de opgaven, om BMW M tevreden te houden. In rechte lijn kun je gewoon een M3 volgen. Dankzij de Dekoset kun je er boven 250 km/u zelfs voorbij.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!