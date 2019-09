Honda e is ook in felgeel te leuk voor woorden

Niet zo leuk als de concept, maar nog altijd heel erg leuk.

Honda is een beetje een bijzonder merk. In technologisch opzicht valt er weinig op aan te merken. Het bouwen van motoren zit hen in het bloed. In Europa heeft het merk relatief lastig. De Jazz, Civic, HR-V en CR-V zijn de enige modellen die je nog rond ziet rijden en echt bijzonder populair zijn die niet in hun klasse.

Wereldwijd echter zijn de kaarten heel anders geschud en is Honda een grote speler op de markt. Met de Honda e heeft het Japanse merk echter een enorme troef in de handen in Nederland (en Europa). Het originele design spreekt aan, de elektrische aandrijflijn is bijna noodzaak tegenwoordig en de Honda e weet dat ook nog eens te combineren met een (hopelijK) aangename prijs.

We kunnen natuurlijk zeveren over het feit dat de productieversie van de Honda e niet zo leuk als de Honda Urban Concept, de auto die hem voor ging. Ondanks dat dat waar is, is de Honda e nog altijd een zeer guitige en originele auto om te zien. Je wilde met Katja Schuurman thuiskomen, maar met Birgit Schuurman heb je absoluut niets te klagen. Prima toch?