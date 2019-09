Dit is de perfecte Opel Zafira OPC opvolger

Always crazy like a fool, what about daddy cool?

Kennen we de Opel Zafira OPC nog? Het was de snelle uitvoering van de rZafira, een midi-MPV die Opel jarenlang succesvol aan de man heeft weten te brengen. De auto had een heel groot USP. Het was namelijk de snelste zevenzitter die je kon krijgen voor een beetje redelijk bedrag.

Natuurlijk, een R63 AMG was aanzienlijk sneller, maar een Zafira OPC moest (en moet) je nooit onderschatten. Bij deze Mercedes-AMG GLB hebben we een beetje hetzelfde gevoel. De auto voldoet aan alle eisen die gesteld worden door Mama: veilig, praktisch en functioneel. Daarnaast ziet de auto er absoluut origineel uit. Aanzienlijk stoerder dan veel andere crossovers.

Maar voor Papa is er voldoende lol te beleven. De GLB 35 AMG is namelijk voorzien van een 2 liter benzinemotor die op milde wijze door AMG is gekieteld. Het blok levert 306 pk en 400 Nm. Standaard is de auto voorzien van vierwielaandrijving, waardoor je het vermogen ook altijd eenvoudig om kan zetten in een voorwaartse beweging.

De auto is precies even snel als een BMW M5 van de E39 generatie. De sprint van 0-100 km/u duurt precies 5,2 seconden en de topsnelheid bedraagt 250 km/u. Niet te gek, maar in principe voldoende voor de huisvader met een redelijke haast.