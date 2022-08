Honda en Red Bull tekenen nieuwe deal!

Er is een nieuwe deal tussen Honda en Red Bull!

De samenwerking tussen Honda en Red Bull is een succesvolle geweest. Zowel voor Red Bull als voor Honda. Red Bull had al sinds 2013 geen kampioenschap meer gewonnen. Honda maakte in 2014 een extreem slechte rentree met McLaren (GP2 ENGINE, GP2 ENGINE!).

Dat lag overigens aan beide partijen. McLaren had een zeer compacte auto getekend waar Honda lastig omheen kon werken. Toen Honda overstapte naar Renault ging het nauwelijks beter met het team uit Woking. Naar Mercedes eveneens, overigens.

Nieuwe deal Honda en Red Bull!

Enfin, Honda en Red Bull hebben een nieuwe deal getekend! Jazeker! We moesten er heel eentjes induiken, want het kan zijn dat het iets onduidelijk is. Honda stopte in 2021 met het Formule 1-project. Het viel namelijk niet te rijmen met de nieuwe duurzame weg die het merk wil ingaan.

Maar ja, na jaren lang hard werken wil je wél de vruchten van het succes plukken. Dat kunnen ze nu min of meer doen. 2022 zou een soort tussenjaar zijn. Honda bouwt de motoren voor RBPT (Red Bull Powertrains) die ze levert aan AlphaTauri en Red Bull. In 2023 zou RBPT zélf de motoren gaan bouwen. Men was al bezig met de bouw van een complete fabriek in Milton Keynes.

Nu is bekend geworden dat ze daar een conferentiezaaltje van kunnen maken. Honda zal namelijk de V6 motoren in Japan blijven bouwen tot en met 2025. Daarna zijn er nieuwe motorreglementen; Red Bull zal dan met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid verdergaan met Porsche als motoren-partner. Porsche koopt de helft van Red Bull.

Synthetische brandstoffen

Voor Porsche is Formule 1-deelname erg belangrijk om de synthetische brandstoffen te kunnen promoten. Met die synthetische brandstoffen hoopt Porsche zolang mogelijk de 911 te kunnen voorzien van een verbrandingsmotor.

Op zich is het wel logisch dat Honda zijn naam er nog eventjes aan verbind. De kosten zijn voor nu vele malen lager dan voorheen. De reglementen zijn bevroren. Er mogen alleen modificaties worden aangebracht ter vergroting van de betrouwbaarheid. In 2008 stopte Honda met het F1-team dat een jaar later onder Brawn GP beide titels binnenhaalde.