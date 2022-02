Red Bull en Porsche zijn er bijna uit

De samenwerking tussen Red Bull en Porsche wordt een interessante. De VAG-dominantie in de F1 lijkt aanstaande.

Je moet stoppen op je hoogtepunt. Vraag maar aan Jim Morrison, Nico Rosberg, Marco Overmars en natuurlijk Honda. Na een dramatische periode van 3 jaar bij McLaren kon het trotse Japanse merk alsnog met een rijderstitel afscheid nemen.

Heel erg leuk, maar hoe nu verder voor Red Bull? Om aanspraak te kunnen maken op de wereldtitel, heb je gewoon een fabrieksteam nodig (of in elk geval fabriekssteun). Als privateer met klantenmotor ga je het sinds 2014 niet meer redden in de F1. Wat dat betreft is de prestatie van Red Bull, Max Verstappen en Michael Masi (aldus Twitter) ongekend.

Red Bull en Porsche

De komende tijd zal Red Bull van de Honda-motoren gebruik maken. De Red Bull Powertrains-divisie zal de verdere ontwikkeling van de motoren voor zijn rekening nemen. Daar zitten overigens een hoop oud-Honda-mederwerkers bij. Maar de Honda-invloeden zijn nog niet weg, of er staat een nieuwe fabrikant te trappelen om in te stappen. In dit geval gaat het om Porsche. Volgens Motorsport Total zijn Red Bull en Porsche er helemaal uit. De twee zijn kennelijk zo verliefd als Max en Kelly en zien een langdurige samenwerking wel zitten.

Sterker nog, de gesprekken moeten dermate soepel zijn verlopen, dat alleen nog goedkeuring van de RVC staat te wachten. Deze groep van roomblanke arische mannen op leeftijd neemt dan de uiteindelijke beslissing. Voor mensen die de Volkswagen Group een warm hart toedragen (eigenlijk iedereen in de commentsectie, dus), is er sowieso goed nieuws.

Integrale Formule 1-Strategie Volkswagen

Want het lijkt erop dat het concern een integrale Formule 1-strategie heeft voor meerdere merken. Zo is Audi al langere tijd in gesprek met McLaren over een samenwerking. Daarnaast is men met Williams ook aan het kijken. Op zich is dat niet verwonderlijk. Op dit moment zitten enkele succesvolle oud-VW-kopstukken op hoge posities in de Formule 1. Zo is McLaren-baas Andreas Seidl de man achter de hegemonie van Porsche op Le Mans. Bij Williams is Jost Capito de grote man, die hiervoor een succes maakte van Volkswagens rallyprogramma en R-divisie.

Dan rest alleen nog maar de vraag: waarom? Simpel, met de relatief beperkte kosten van de F1 tegenwoordig kun je het zien als ‘marketingbudget’. En ja, de F1-auto’s zijn niet elektrisch. Fysiek is het niet mogelijk om 300 km met elektrische auto’s te racen op dit niveau. Daarbij was het fysiek voor kijkers niet mogelijk om een Formule E-race van 45 minuten te kijken. Vandaar dat ze het nog eventjes zo doen.

