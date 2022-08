Zoveel mensen gaat Ferrari ontslaan na Hongarije debacle

Ook bij Ferrari zijn ze blij met de situatie. Zoveel mensen gaan ze namelijk bij Ferrari ontslaan.

Iedereen in het Verstappen-kamp – Max incluis – hield er rekening mee dat de GP van Hongarije 2022 met name ging om schade te beperken. Dat zag je al bij de start. Waar Pérez agressief een weg naar voren baande, deed Verstappen het erg rustig aan en was hij vooral bezig om de auto heel te houden. Iets dat prima lukte. Wat heet: hij kon dankzij een uitgekiende strategie de race winnen.

Nu willen we niet de prestaties van de strategen, monteurs en Verstappen teniet doen, maar ze wonnen voornamelijk omdat Ferrari een bijna zekere 1-2 door het putje hebben gegooid. Ondanks dat de Ferrari wederom de snelste auto op de baan was, finishten ze op P4 (Sainz) en P6 (Leclerc). Het is nu al de zoveelste strategische blunder van het team. Is het tijd dat er koppen gaan rollen?

Niets veranderen

Nee, volgens Mattia Binotto is dat niet nodig. Dat laat hij weten aan Autosport. Verstappen staat 80 punten voor op Leclerc, terwijl Red Bull 97 punten voor staat op Ferrari. Met nog 9 races te gaan lijkt dat een gelopen race. Binotto lijkt er vrede mee te hebben.

Het is niet een gevalletje pech. Maar er is niets dat we moeten veranderen. Het is een constant proces van leren en opbouwen. Zondag was zeker zo’n moment dat we moeten terugkijken hoe het kon gebeuren. Maar als ik zo naar de eerste helft van het seizoen kijk, is er geen reden om iets te veranderen. Mattia Binotto, is kennelijk ook Verstappen-fan.

Dat is op zich best vreemd. Natuurlijk, het is niet zo dat ‘koppen rollen’ altijd de beste oplossing is in een dergelijke crisis. Echter, het is wel opmerkelijk dat er zoveel enorme strategische blunders worden gemaakt. Zeker omdat de Ferrari het merendeel van de races (op bochtige circuits) de overhand heeft.

Ferrari gaat helemaal niemand ontslaan?

Maar volgens Binotto is dat niet correct en had Ferrari sowieso niet kunnen winnen. Dus de strategie maakte niet uit, omdat racewinst überhaupt geen mogelijkheid was, aldus de teambaas.

Dat is bijzonder opmerking, want in de openingsfase van de race waren de Ferrari’s aanzienlijk sneller dan de Mercedes van Russell. Dat niet alleen, de Red Bulls startten van P10 en P11. Een uitgelezen kans om de winst te pakken, lijkt ons.

Maar wat vind jij? Moet Binotti met een ijzeren vuist gaan regeren en mensen bij Ferrari ontslaan? Of moet Binotto eruit? Wat is volgens jou beste oplossing? Laat het weten, in de comments!

